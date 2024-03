LJUDI IZ SAVEZA IMAJU DOBRU NAMERU, ALI NEMAJU ZNANJE: Ranko Stojić oštro po odgovornima u FSS zaduženim za rad mlađih selekcija!

Katastrofalni rezultati mlađih selekcija srpskog reprezentativnog fudbala zabrinuo je odgovorne ljude u FS Srbije, ali i celokupnu naciju.

Od svih selekcija koje Srbija ima u mlađim kategorijama, samo je kadetska reprezentacija uspela da izbori plasman na Evropsko prvenstvo. Kapa dole selektoru Jovanu Damjanoviću koji je pred početak kvalifikacija bio pod žestokim udarom javnosti, jer je u nacionalni tim pozvao 13 igrača Crvene zvezde.

Mlada reprezentacija U21 nastavila je da šokira naciju blamažom protiv Luksemburga (0:0) i Severne Irske (1:2). Jasno je da u toj selekciji nema kvaliteta za A tim i to je ogroman problem. Kiksnula je i reprezentacija U19 koja je prošle godine u kadetskom starosnom uzrastu stigla do polufinala EP. Šta se sa njima desilo pokazaće analize koje će uslediti i koje je inicirao sportski direktor FSS Miroslav Tanjga.

On je o tome šta će uraditi govorio za Kurir i najavio razgovor sa direktorom mlađih selekcija Nikolom Lazetićem i selektorima čije su ekipe doživele krah Ljubinkom Drulovićem i Radovanom Krivokapićem.

E, sada, šta misli o aktuelnom stanju mladih reprezentativnih selekcija, za Kurir je govorio Ranko Stojić. Fudbalski stručnjak koji ne radi u FSS, a itekako dobro poznaju problematiku.

Ranko Stojić, nekadašnji reprezentativni golman, detektovao je tri problema i primetio nekoliko važnih propusta u radu sa mlađim kategorijama:

- Pričaću otvoreno... Sve ovo ide prema katasrofi! Do pre četiri ili pet godina, do dolaska Piksija na mesto selektora, rezultati mlade reprezentacije pokrivali su A tim. Onda je to palo na omladince, sada na kadete. To je priznaćete ozbiljan, slobodan i strmoglav pad - istakao je Ranko Stojić i nastavio:

- Druga stvar, direktor Tanjga kaže da će tražiti odgovornost selektora. Oni su obrnuli igricu, nije suština u radu selektora. Drulović ima iskustva, ima rezultat, bio je prvak Evrope, Krivokapić takođe ima rezultat, bio je sa ovom generacijom u polufinalu. Nije to u pitanju, već suština, vizija i strategija na nivou Saveza. Šta uraditi da se unapredi rad sa mladima? Da se poboljša infrastruktura u klubovima, da se radi na edukaciji trenera na klupskom nivou...

Ranko Stojić je ubeđen da je FS Srbije taj koji mora da pokrene sve i reši problem koji bi mogao da bude katastrofalan po srpski reprezentativni fudbal.

- To mora poći od Saveza, da oni daju instrukcije i da overavaju licence trenerima. U ozbiljnim zemljama to se radi na svakih šest meseci. Treneri moraju da rade svoje teme, ili da obrađuju druge. Ko to ne radi, ne može da produži licencu. Treća istina je da ljudi koji rade u Savezu nisu neinteligentni. Ne može se reći da oni nemaju dobru nameru, ali nemaju znanje. Znate. Bojim se da smo u ozbiljnom problemu. Idemo ka trećoj kategoriji evropskog fudbala - bio je prilično oštar Ranko Stojić.

