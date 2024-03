NIŠTA OD JOKIĆA I DONČIĆA, TO BI KOŠTALO 50 MILIONA DOLARA! Aco Petrović otkrio - NBA asovi preskaču SPEKTAKL u Draženovu čast

Košarkaški savez Hrvatske i porodica Dražena Petrovića spremaju veliki spektakl tokom leta u Zagrebu, a danas je tim povodom održana konferencija za medije.

Naime, petog semptembra odigraće se košarkaška utakmica povodom 60. godine od proslavljenog košarkaša Dražena Petrovića. Plan je bio da se u prestonici Hrvatske pojave NBA asovi, Nikola Jokić i Luka Dončić, ali na veliku žalost svih ljubitelja košarke oni neće prisustvovati ovom spektaklu.

O tome je govorio Draženov brat, Aleksandar Aco Petrović, koji je istakao da je celokupna ideja propala zbog ogromne sume novca.

- Neće doći neki igrači, ta je operacija bila pregolema i preskupa za nas. Finale Olimpijskih igara je tu, operacija s Dončićem i Jokićem koštala bi 40, 50 miliona dolara, a to je bilo nepremostivo za nas. Stiže 11 Draženovih saigrača iz Barselone 1992. Poslali smo pismo Amerikancima za originalni Drim tim. Vodimo računa da do najvažnijih dođemo putem ličnih kontakata. Nadamo se da će iznenađujući broj članova Drim tima da se odazove. Tu je i selekcija Evrope, recimo Evrolige. Nigde nismo naišli na zatvorena vrata. Evroligaška delegacija će doći u što većem broju. Dobili smo zeleno svetlo da dovedemo dva, tri, četiri igrača Reala - rekao je Petrović na konferenciji za medije.

Svoj dolazak su već potvrdili Tornike Šengelija, Marko Gudurić i Džanan Musa, dok će tim Evrope protiv reprezentacije Hrvatske na revijalnoj utakmici predvoditi trener Partizana, Željko Obradović.

- Nisam želeo da opterećujem Željka Obradovića i Nevena Spahiju, njegovog pomoćnika u evropskoj selekciji, ali sam lično stupio u kontakt sa Majkom Džejmsom, on je u rekordnom roku odgovorio da dolazi. Tornike Šengelija, Marko Gudurić, Džanan Musa, svi potvrđeni. Moćna selekcija Evrope sprema se da se suprotstavi današnjoj reprezentaciji Hrvatske. Draženovo košarkaško nasleđe najbolje će se videti po onome što im je ostavio u današnjoj NBA ligi. Očekujem odličan odziv. Nećemo vam reći sve što će se desiti, scenario te košarkaške utakmice, jer čuvamo neka iznenađenja za utakmicu. Biće to spektakl kakav još nije viđen u Hrvatskoj. Ovo mora da bude spektakl, ali neće biti All-Star utakmica. Zamoliću hrvatskog selektora Josipa Sesara i selektora Evrolige Željka Obradovića i njegovog pomoćnika Nevena Spahiju da zaigraju kako bi Dražen želeo. Borba za svaku loptu, borba do bola. Dugo smo ovo pripremali, scenario je spreman.

Podsetimo, jedan od najboljih košarkaša bivše Jugoslavije Dražen Petrović rođen je 22. oktobra 1964. u Šibeniku, a poginuo je u saobraćajnoj nesreći 7. jula 1993. na autoputu kod Denkendorfa, nadomak Ingolštata u Nemačkoj.

Petrović je igrao za Šibenku, Cibonu, Real, Portland i Nju Džersi. Sa Cibonom je osvojio dve evropske titule.

Sa reprezentacijom bivše Jugoslavije osvojio je zlato na SP 1990. i bronzu na SP 1986. Sa Jugoslavijom je osvojio zlato i bronzu na EP, kao i srebro i bronzu na OI. Sa Hrvatskom je osvojio srebro na OI 1992. u Barseloni.

