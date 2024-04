OTAC GA JE POSLAO U TORINO ZA DVA TRAKTORA! Filmska priča igrača Juventusa: Majka otkrila da je njegovo rođenje bilo ISTINSKO ČUDO

Fudbaler Juventusa, 24-godišnji Mojze Ken, iza sebe ima zaista filmsku priču.

On potiče iz veoma siromašne porodice, a na putu ka profesionalnom fudbalu morao je da prođe mnoga iskušenja i mnogo muka. Mojze Ken nije u dobrim odnosima sa ocem i to je naveo u nekoliko intervjua, a posebno je zanimljiva priča kako je on stigao u omladinsku školu Juventusa.

Njegov otac je jednom prilikom rekao kako je sina dao za dva traktora koja navodno nikada nije dobio:

- Ken je navijao za Inter, jer je voleo Obafemija Martinsa i tražio je da mu kupim dres. Igrao je za Torino, onda sam ga poslao u Juventus čiji sam ja navijač. To je bila moja odluka. Obećao sam Juveu da će ostati u Italiji i tražio sam da mi u znak zahvalnosti klub obezbedi dva traktora. Rekli su da nema problema, ali do danas ih nisam dobio. Ti ljudi mi sada ne daju ni ulaznice za utakmice - rekao je otac Mojzea Kena.

Ipak, sam fudbaler nikada nije krio da mu je jedina osoba kojoj veruje u porodici majka.

- Za sve što sam u životu postigao zaslužna je moja majka Izabel - izjavio je on, a njegova majka otkrila je da je rođenje fudbalera Juventusa bilo pravo čudo:

- Njegov dolazak na svet je bio čudo! Lekari su me uveravali da, posle prvog sina Đovanija, ne mogu više da imam dece. Plakala sam zbog toga i molila se, jer me je Đovani stalno zapitkivao kada će dobiti brata. Sanjala sam Mojsija, a posle četiri meseca sam zatrudnela.

Kada je potpisao svoj prvi profesionalni ugovor Ken je pozvao majku Izabel i rekao joj da nikada više ne mora da radi:

- Pozao me je u pet ujutru, baš kada sam krenula na posao. Rekao mi je da ima iznenađenje za mene, a onda dodao: 'Mama, potpisao sam za Juventus. Sada možeš da dođeš kod mene u Torino i nikad više ne moraš ništa da radiš" - otkrila je Izabel.

Kena je put od omladinske škole Juventusa vodio preko Verone, Evertona i Pari Sen Žermena da bi sada konačno dobio veću šansu u torinskoj "staroj dami". Ove sezone odigrao je ukupno 16 utakmica u svim takmičenjima.

