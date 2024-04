MITIĆ POSLE PORAZA OD PARTIZANA: Imamo problem koncentracije i fokusa

Trener fudbalera Voždovca Nikola Mitić izjavio je posle poraza od Partizana da njegova ekipa ima problem koncentracije i fokusa.

"Čestitam Partizanu na pobedi. Kada pogledamo šire, nije slučajno da nam se ovo dešava. Imamo taj problem koncentracije i fokusa 90 minuta", rekao je Mitić, a preneo klub.

Voždovac je danas poražen kao domaćin od Partizana sa 3:2, u meču 28. kola Super lige Srbije, a Partizan je odlučujući gol postigao u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.

"Dešava se da napravimo faul u zoni gde to ne bi trebalo da se desi. Kod trećeg primljenog gola mi imamo šansu i ne igramo iza lopte onako kako bi trebalo da se igra. To nije stvar kvaliteta, već je to stvar koncentracije i fokusa. Na tome moramo da krenemo da radimo", dodao je on.

Vođdovac je na 11. mestu sa 30 bodova, a u poslednjih devet mečeva je osvojio samo dva boda.

"Generalno gledano, u prvom poluvremenu bili smo malo stegnuti i u grču a u drugom poluvremenu je to izgledalo dosta bolje iz svakog ugla. To je negde model koji treba da nam služi za naredne utakmice koje nam predostoje, dok iz defanzivnog ugla postoje stavri koje moramo da promenimo", rekao je Mitić.

U narednom kolu, fudbaleri Voždovca će se u nedelju od 16.30 u Nišu gostovati Radničkom.

"Ja sam i ranije govorio da kvalitet naše igre ne prate rezultati. Mislim da treba da se fokusiramo na ono što možemo da uradimo i na individualnom i na timskom putu. Kada te stvari postignemo, smanjiće se i broj grešaka na utakmicama", zaključio je Mitić.

(Beta)