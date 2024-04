KUPIO DIPLOMU SREDNJE ŠKOLE, PA UŠAO U ISTORIJU! Postao rekorder, ali nije ispunio NAJVEĆI SAN!

Donosimo vam 90 priča o velikanima evropskog fudbala! U susret EURO do koga su ostala još tri meseca kucamo na vrata fudbalera koji su obeležili istoriju fudbala na Starom kontinentu.

Kada pomislite fudbalski golman, verovatno je većini prvi asocijacija Đanluiđi Bufon. Legendarni čuvar mreže, večiti mladić i čovek koji je kao vino - što je stariji to je bolji.

foto: Profimedia

Bufon je rođen 28. februara 1978. godine. Za mladi tim Parme igrao je od 1991.godine sa samo 13 godina. Profesionalnu karijeru i debi za prvi tim Parme beleži četiri godine kasnije, 19. novembra 1995. godine.

Već iduće sezone proglašen prvim golmanom Parme. Dve sezone kasnije, osvojio je UEFA kup sa Parmom, a iste godine osvaja i Kup Italije. Tada je već smatran perspektivnim golmanom, pa i nije bilo iznenađenje što je 2001. godine prešao u Juventus za rekordnu sumu plaćenu za jednog golmana od 53 miliona eura. Za ekipu Parme je za šest sezona skupio 168 nastupa.

foto: EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Zvaničan debi za "Staru damu" usledio je 18. septembra 2001. Već prve sezone u Juventusu beleži 11 nastupa u Ligi šampiona. Od tada je konstantno prvi golman Juventusa, a sve ostalo je istorija.

Bufon će u Torinu provesti 17 sezona, gde je uspeo zabeležiti fascinantnih 655 nastupa u svim zvaničnim utakmicama za torinske crno–bele. Nastupajući za Juventus Bufon je osvojio 11 puta titulu prvaka Italije, četiri trofeja u Kupu Italije i pet trofeja u Superkupu Italije.

Najbolnija tačka u karijeri mu je svakako to što nema trofej prvaka Starog kontinenta, koji mu je izmicao u tri navrata. Bio je i tri puta finalista Lige šampiona, a jednom je morao da osvoji i prvo mesto u Seriji B pošto nije napustio klub čak ni za vreme pomenute afere "Kalčopoli".

foto: Reuters

Bufon je svoju reprezentativnu karijeru počeo davne 1996. godine kada je bio član Olimpijskog tima Italije u Atlanti. Bufonu je poziv u nacionalni fudbalski tim Italije došao nakon odličnih nastupa u dresu Parme, gde dobija poziv u tim "Azura".

Pozvan je kao zamena za povređenog Đanluku Paljuku u kvalifikacionoj utakmici za Svetsko prvenstvo u fudbalu 1998. godine protiv Rusije u Moskvi.

Bufon je sačuvao svoj gol 453 minuta bez primljenog pogotka, što ga stavlja na peto mesto nesavladanih golmana svih vremena na Svetskim prvenstvima. Kruna njegove reprezentativne karijere je upotpunjena osvajanjem Svetskog prvenstva 2006. godine u Nemačkoj, kada su slavili u finalu protiv selekcije Francuske nakon boljeg izvođenja penala.

foto: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Za selekciju Italije je sakupio 176 nastupa, a 2017. godine se oprostio od reprezentativnog dresa.

Kada se vratio u svoju Parmu u klub gde je i sve počelo na zalasku karijere 2021. godine. Tražio je 600.000 lira da kupi motocikl, jer je to bio jedini način da prestane da kasni na treninge.

Legendarni golman je priznao i šta mu je najveća mrlja u karijeri.

foto: Reuters

Italijan je otkrio je da se srami samo jednog svog poteza iz mladosti, pošto nije imao vremena da se bavi obrazovanjem.

- Napravio sam mnogo grešaka kad sam bio mlad. Ono čega se najviše stidim jeste kupovina srednjoškolske diplome. Nikad to ne bih napravio, jer je to nečasno. Ne želim prečicama doći do uspeha. Ali, eto, nisam savršen i mislim da sam zato i blizak s ljudima - ispričao je Bufon.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

02:42 POBEDA SAUDIJSKE ARABIJE OČEKIVANA? Trener: Ulažu mnogo u fudbal, imaju ratnički mentalitet, a uslovi za trenine su im SVEMIRSKI!