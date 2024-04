JOŠ JEDAN DOKAZ NOVAKOVE VELIČINE! Rune otkrio šta je naučio od Đokovića - dobio je mnogo saveta, a jedan će pamtiti zauvek!

Talentovani Danac Holger Rune igraće na turniru u Monte Karlu, a tokom priprema za predstojeći izazov govorio je o najboljem teniseru ikada, Novaku Đokoviću.

Rune je otkrio šta je to naučio od srpskog tenisera.

- Naučio me je puno toga. Uvek je bio dobar prema meni. Sećam seda smo trenirali ovde pre pet godina, pre nego što sam počeo da igram na Čelendžerima. Bio je veoma zainteresovan, postavljao mi je pitanja, davao savete i govorio mi o svojoj karijeri. Za tako mladog igrača, to mnogo znači. On je jedan od najboljih svih vremena i osećaj da hoće da ti pomogne je neverovatan. Divim mu se i zbog toga - počeo je Rune.

foto: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novakove reči mladi teniser će pamtiti zauvek.

- Dao mi je savet na mentalnom planu, jer je on u tome zver. Rekao mi je da je čovek, a ne superheroj. Oseća emocije koje i mi osećamo, samo ih tretira na drugačiji način u odnosu na nas ostale. Rekao mi je da je to jedan od razloga zašto je uspešniji od drugih. Impresivno ga je videti, kao i Rafu i Rodžera. Moj odnos sa Novakom je drugačiji sada, takmičimo se. Pobedio sam ga dvaput, tako da mi više ne daje savete. On je dobar - rekao je Rune.

Kurir sport

Bonus video:

03:44 ŠOK! EVO ŠTA JE RUNE(19) REKAO NAKON POBEDE NOVAKA U PARIZU! Brajović za Kurir TV: Dolazi vreme mladih i smene na vrhu ATP liste