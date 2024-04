UŽIVO! SPEKTAKULARNO VEČE U LIGI ŠAMPIONA: Real Madrid - Mančester siti, Arsenal - Bajern Mihnen! Goreće u Madridu i Londonu!

REAL MADRID - MANČESTER SITI 0:0 ARSENAL - BAJERN MINHEN 0:0

TOK MEČEVA:

Prvo poluvreme:

1. minut - Počele su utakmice u Madridu i Londonu.

Real Madrid: Lunin, Karvahal, Čuameni, Ridiger, Mendi, Kamavinga, Kros, Valverde, Belingem, Rodrigo, Vinisijus. Mančester siti: Ortega, Akanđi, Stouns, Dijaš, Gvardiol, Rodri, Kovačić, Foden, Silva, Griliš, Haland. Arsenal: Raja, Vajt, Saliba, Gabrijel, Kivior, Žoržinjo, Odegard, Rajs, Saka, Martineli, Haverc. Bajern Minhen: Nojer, Kimih, De Liht, Dajer, Dejvis, Lajmer, Gorecka, Sane, Musijala, Gnabri, Kejn.

U utorak uveče na programu su prva dva meča četvrtfinala Lige šampiona.

Gledaćemo dva spektakla.

U Madridu Real dočekuje Mančester siti u reprizi dva poslednja polufinala Lige šampiona

U Londonu aktuelni lider Premijer lige Arsenal dočekuje uzdrmani Bajern iz Minhena.

Utakmica koja će svakako privući najviše pažnje jeste duel između najtrofejnijeg kluba u istoriji ovog takmičenja Real Madrida i aktuelnog prvaka Evrope Mančester sitija

Finale pre finala kako ga mnogi sa razlogom nazivaju, u prethodna dva izdanja dva puta su se sastajali, oba puta u polufinalu. Kuriozitet je da je tim koji je pobedio u ovom dvomeču oba puta podizao i "ušati" pehar.

"Ovo je neverovatno atraktivan meč. Kvalitet obe ekipe će nam omogućiti da gledamo dobar meč. Mislimo da ćemo biti bolji od Sitija u nekim aspektima, a oni misle da će biti bolji od nas u drugim. Posle 180 minuta ćemo videti ko je bio bolji", rekao je trener Madriđana Karlo Anćeloti.

Pre dve godine uspešniji u dvomeču bio je španski klub, a prošle godine ekipa Pepa Gvardiole je bila dominantna i to je pokazala u revanšu kada je na svom terenu demolirala "Kraljeve" sa 4:0. Pred večerašnji duel u prestonici Španije može se reći da je španski klub blagi favorit pre svega zbog prednosti domaćeg terena i navijača koji će sigurno biti neprijateljski nastrojeni prema Englezima.

U drugom meču večeri, ali ne i manje zanimljivom Arsenal će dočekati Bajern.

"Tobdžijama" dobro ide u prvenstvu i bore se za toliko željenu titulu, a klub iz severnog Londona posle se posle 14 godina plasirao u četvrtfinale elitnog takmičenja.

Arsenal još boli debakl od od Bajerna u osmini finala Lige šampiona 2017 godine i dva poraza od po 1:5.

Zanimljivo je da je to do ove sezone bilo poslednje učešće "tobdžija" u elitnom takmičenju.

"Imamo veliki zadatak protiv jednog od najuspešnijih klubova u Ligi šampiona. Radujemo se tome. Bajern je vrhunski tim, a ja sam veliki poštovalac Tomasa Tuhela i načina na koji postavlja taktiku. Naučio sam dosta od njega, ali imamo šanse da pobedimo", istakao je trener Arsenala Mikel Arteta.

Kada je reč o Bavarcima, oni su u potpuno drugačijem raspoloženju. U Bundesligi imaju 16 bodova manje od Leverkuzena i gotovo je sigurno da će posle 12 godina dominacije u domaćem prvenstvu titulu predati nekom drugom. Zbog toga nemački klub kao "slamku spasa" sezone vidi najbolje takmičenje Starog kontinenta.

Treneru Tomasu Tuhelu dani su odbrojani i šuška da će več večeras dobiti otkaz ukoliko Bajern izgubi u Londonu.

"Arsenal je trenutno najbolji tim u Premijer ligi, sve statistike to dokazuju. U fantastičnoj su formi. Do sada smo igrali dobro u Ligi šampiona, ostvarili smo minimalni cilj – četvrtfinale. Sve se sada može svesti na malo sreće, možda čak jedna ili dve sudijske odluke mogu uticati na krajnji ishod. Želimo da dođemo do polufinala", rekao je Tuhel.

Revanš mečevi na programu su 17. aprila.

Mečevi u Madridu i Londonu počinju u 21 čas.

