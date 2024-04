MORAMO POBEDITI SVE UTAKMICE DO KRAJA! ZVEZDA LAGANO DOBIJA: Aleksandar Jovanović zna recept za Partizan u završnici Superlige

Fudbaleri Partizana plasirali su se u polufinale Kupa Srbije pobedivši teškom mukom Voždovac i to posle penala. Junak utakmice bio je golman Aleksandar Jovanović.

foto: Starsport

U regularnih 90 minuta bilo je 1:1, a posle izvođenja jedanesteraca, rezultat na semaforu glasio je 5:4 za Partizan. Aleksandar Jovanović odbranio je u penal seriji udarce Mihajlu Neškoviću i Stefanu Pirgiću, a u ovodnih 90 minuta skinuo je jedanaesterac Džunioru Flemingsu! Može se reći da je iskusni golman odveo Partizan u polufinale Kupa.

I ranije je Aleksandar Jovanović briljirao na golu Partizana, kada su penali u pitanju. Navijači crno-belih sećaju se penal ruleta protiv Sabaha i Grafičara.

- Nije bilo lako, ali je najvažnije da smo prošli dalje, u polufinale! To je u ovom trenutku najbitnije. Trebalo je da privedemo utakmicu kraju na malo drugačiji i ozbiljniji način, ali smo primili gol i otišli u penal seriju. Vreme utakmice nije odgovaralo igračima, bilo je jako teško za trčanje, ali to naravno nije opravdanje. Idemo dalje - najbitnije je da smo prošli u polufinale - rekao je Jovanović.

foto: Starsport

Objasnio je golman crno-belih kako igrači rešavaju teške situacije.

- Imamo taj inat, to nas prati od početka sezone. Kada je rezultat bio 1:1, došli su penali, stali smo zajedno svi i rekli: „To je to, nema nazad! Tako je, kako je, idemo na penale i daćemo sve od sebe da se fokusiramo na igrače, šuteve, odbranu i da prođemo dalje!“ Dobijena je samo jedna runda, ostale su još dve utakmice do trofeja koji je krajnji cilj Partizana.

Pored trenera Igora Duljaja i Aleksandar Jovanović bio je onaj koji je hrabrio igrače pred penal seriju.

- Tako je! To me je naučilo ranije iskustvo, da se ne fokusiraš na ono što je iza tebe, već na ono na šta možeš da utičeš u datom trenutku. Ispalo je sve kako treba, baš kao i u nekoliko situacija u prošlosti.

foto: www.partizan.rs

Partizanu je svaka utakmica kao derbi. Sledeća utakmica je u nedelju od 19:15 časova, na stadionu Čukaričkog.

- Do kraja imamo još osam utakmica u Superligi Srbije. Znamo jasan cilj, sve utakmice moramo da pobedimo! Spremamo se, ali to nije lako, zato što imamo konstantan pritisak, zbog bodova koje smo ispustili. Naš večiti rival dobija svaku utakmicu, te neće biti lako - istakao je Aleksandar Jovanović.

Kurir sport/Partizan

