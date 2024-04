BAJKA IZ NEMAČKOG GRADIĆA - PA, ONI IGRAJU ISTO K'O MANČESTER SITI: Zvezdin kapiten otvorio dušu o magiji Ćabija i Leverkuzena

Omaleni grad iznikao na desnoj obali Rajne, u komšiluku stihovima Hajnriha Hajnea opevane Lorelaj, učinio je Vestfaliju lekovitom nemačkom pokrajinom. Temelje Leverkuzena – varoši u poređenju sa tamošnjim metropolama, podigli su stručnjaci za zajedničke karike biologije i hemije – farmaceuti.

Nešto više od 160 hiljada stanovnika usko je povezano sa dve pokretačke snage ovog grada – prestižnom farmaceutskom kompanijom “Bajer AG” i fudbalskim klubom sa zavidnim stažom na elitnoj sceni – Bajer Leverkuzenom.

Popularni klub će uskoro proslaviti 120. rođendan, a tokom istorije stekao je reputaciju “maestra” u flertu sa trofejima, koji mu redovno na poslednjem koraku do pobedničkog postolja naglo isklizne iz znojavih ruku. Ceo vek i petinu drugog grad čeka na osvajanje nacionalnog prvenstva.

foto: VITALII KLIUIEV / imago sportfotodienst / Profimedia

Priliku da izbriše i poslednje sećanje na šaljivog karaktera namenut nadimak “Neverkuzen“, pripala je generaciji Ćabija Alonsa koju jedan trijumf i tri boda dele od najlepše leverkuzenske bajke na papiru ovekovečene pozlaćenim penkalom – titule Bundeslige. Španski šmek mladog stratega i znanje Farmaceuta doprineli su efikasnom pronalsku leka za slavni minhenski Bajern. U slučaju da Verder iz Bremena padne u nedelju na “Bajer Areni“, prodaja bavarskog piva će doživeti nagli pad, dok će ulicama Leverkuzena poteći reka nastala od pritoke zvane “točilica”.

Jedno je sigurno – Beograd nema boljeg poznavaoca “budućeg” šampiona Nemačke od njegovog bivšeg asa, danas kapitena Crvene zvezde – Aleksandra Dragovića.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Proslavljeni reprezentativac Austrije i jedan od malobrojnih fudbalskih romantika na današnjoj sceni koji godinama unazad važi za producenta uspeha crveno-belih sa “Marakane”, u razgovoru sa Dimitrijem Nišavićem za Meridian sport otkrio je da se raduje uspesima tima za koji je zabeležio trocifren broj nastupa.

“Sama činjenica da nikada nisu bili na tronu govori koliko je značajno za klub da podignu trofej na kraju sezone. Bajer je često imao odlične timove, ali uvek je nešto nedostajalo da se domognu titule. U pet navrata su bili drugi na tabeli Bundeslige, a poraz u finalu Lige šampiona 2002. godine nikada neće zaboraviti. Real je tada osvojio pehar. Posle toliko godina, hvala Bogu, na korak su od osvajanja nacionalnog prvenstva. Svi znamo da matematički još uvek nisu odradili posao, ali jasno je da će to verovatno učiniti u nedelju. Ako u nekom neverovatnom scenariju, koji se naravno neće desiti, izgube titulu, onda je za svakog pojedinačno najbolje da prestane da se bavi fudbalom. Siguran sam da je to već završena priča. Svaka im čast kako su odigrali čitavu sezonu. Još uvek nisu izgubili meč i to je impresivno. Zaslužili su titulu, bez ikakve dileme su najbolji u Nemačkoj”.

Stameni defanzivac, sa tehnikom veziste, kreirao je na ličnom primeru kombinaciju koja garantuje uspeh. Na srpski inat dodao je dozu austrijsko-nemačkog mentaliteta, te tako izgradio ime na evropskoj smotri. Dragović aktivno prati blistave nastupe Farmaceuta na svim frontovima, pa smatra da eventuelno osvajanje “triplete” ne bi smelo da iznenadi javnost.

foto: Starsport©

“Verujem da će i trofej Kupa uskoro biti u njihovom vlasništvu. Znamo kakav je fudbal i da često ume da iznenadi, ali ovde ne vidim šanse da Kajzerslautern “prevari Bajer. Oni su drugoligaši koji se bore za opstanak u Cvajti, a pred Leverkuzenom redom padaju rivali na svim poljima. Veliki su favoriti”, kazao je 33-godišnji as i nastavio:

“U četvrtak su gospodarili terenom protiv Vest Hema u Ligi Evrope. Preko 30 udaraca na gol ekipe iz Premijer lige. To je neverovatno. Koliko oni samo dave protivnike, ne dozvoljavaju im da dišu. Posle pet sekundi vraćaju loptu u svoj posed. Fenomenalno je gledati takvu igru, a pogotovo za njihove navijače i ceo grad. Dan kada obezbede titulu nikada neće biti zaboravljen u Leverkuzenu. Ako prođu igraju protiv pobednika meča Milan – Roma, a Vučica je stekla prednost pred revanš. Od De Rosijevog dolaska je veoma teško igrati protiv njih. Biće baš interesantno. Ali kako Leverkuzen igra ove godine, njima ide uloga favorita. Ono što me najviše iznenadilo jeste broj utakmica koje su rešili u poslednjih 10 minuta. Bore se do kraja. Imaju u sebi “Bajen gejm”, kako smo često znali da kažemo u Nemačkoj. Dok god sudija ne svira kraj plašite se da vam ne daju gol. Opet su to uradili protiv Vest Hema. Taj drugi gol mnogo znači, lakše će se disati u Londonu. Imaju realnu šansu za osvajanje triplete”.

Stadion Bajera projektovan je za gostoprimstvo svega 30 hiljada navijača, što je uobijačeno bilo i više nego dovoljno, ali ne i u danu koji čekate “čitavu večnost”. Otežavajuću okolnost za klub predstavlja činjenica je u bliskom okruženju slavnim nemačkih velikana, koje svakog vikenda bodri zavidna navijačka populacija.

“Niko neće otvoreno da kaže i logično je da to tamo ne vole da čuju. Ali ja ne umem drugačije, uvek sam iskren. Leverkuzen se nalazi u blizini Dizeldorfa i Kelna, a nisu daleko ni Dortmund, ni Gelzenkirhen. Ti gradovi imaju svoje slavne klubove i svi su im privrženi. Jednostavno imaju veći broj pristalica, iako ceo Leverkuzen bodri Bajer. Maštaju o tituli i mogu samo da zamislim šta će im to značiti. Uvek budu blizu i onda se pojavi Bajern Minhen. Hvala Bogu došla je njihova godina”.

foto: EPA/Christopher Neundorf

“Ćabi to ipak radi drugačije, Bajer rame uz rame sa Gvardiolinim Sitijem”

Aleksandar je očaran umetničkim izrazom Ćabija Alonsa, koji je kako ističe pravo osveženje na trenerskoj smotri. Ne krije Dragović emocije prema fudbalu koji je u detinjstvu više imao prilike da gleda, a koji nikoga nije ostavio ravnodušnim, za razliku od moderne evolucije igre koja se u dobroj meri svela na dominaciju atletskih predispozicija.

“Kada sam ja bio u Bajeru predvodio nas je Peter Boš. Bili smo prvi do zime i onda smo jednostavno pali. Sada toga nema. Odlikuje ih kontinuitet. Nivo igre ne opada. Vidi se stil fudbala koji je nametnuo upravo Ćabi. Podseća me na stil Roberta De Zerbija, koji na sličan način predvodi ekipu Brajtona. Dosta su kupovali uoči godine i napravili sjajnu ekipu. Doveli su igrače poput Džake i Bonifejsa. Da su ove godine igrali Ligu šampiona ne bi me iznenadilo da se bore za osvajanje trofeja. Smatram da uz Mančester siti trenutno igraju najlepši fudbal u Evropi. Tu se jasno vidi filozofija Ćabija Alonsa. On želi da igra u fudbal. U današnje vreme 80 odsto trenera nudi filozofiju presinga, recimo kao Lajpcig. Ćabi to radi drugačije, kao Pep Gvardiola. Španac je, evidentno je. Igra na posed, drži loptu i dominira. Raduje me što vidim da sa takvim stilom možeš da postigneš uspeh, a ne samo sa presingom i neprestanim trčanjem. Ne kažem da je to loše, ali žao mi je što je to toliko prisutno. Više volim Ćabijevu filozofiju”.

Rezultati su idealan pokazatelj “surove” vladavine Farmaceuta, koji još uvek ne znaju za poraz od strata tekuće takmičarske godine. Fascinantna stastika prosto tera na razmišljanja o eventualnom napadu na Ligu šampiona predstojeće sezone, pogotovo kada se u obzir uzme demonstrirana vernost u vidu odluke Alonsa da odbije bogate ponude i ostane na “Bajer Areni” naredne godine.

“Teško je iz ove perspektive pričati o tome. Fudbal je specifična igra. Nikada se ne zna. Ako se, ne daj Bože, neko povredi, odmah si u problemu. Trenutno im sve ide. Sada baš imaju idealnu ekipu. Ako budu igrali na isti način i naredne mogu da se bore za osvajanje Lige šampiona”.

foto: Profimedia

Dragovićev klupski “pasoš” izaziva određenu dozu divljenja. Stigao je Austrijanac srpskog porekla da zapleše na najpoznatijim travnatim podlogama Starog kontinenta, pa ga je put odveo u redove Lestera – vlasnika najluđe titule Premijer lige iz 2016. godine. Aleksandar je među Lisice stigao dva leta kasnije, a smatra da čak ni dominacija Bajera ne može da se “takmiči” sa njihovom senzacijom.

“Ma ne.. Neuporedivo je. To što je Lester napravio je pravo čudo. Fenomenalna je titula kojoj je sve bliži Leverkuzen, ali Lesterov poduhvat je ravan snovima. Budimo realni, Bajer je doveo dosta sjajnih igrača. Iako u javnosti nisu nikada pričali mnogo o tome, dosta puta je titula bila cilj uoči starta sezone. Unutar kluba su želeli da sruše Bajern Minhen. Od Lestera to niko nije očekivao. Tamo nisu verovali ni da će ući u Ligu šampiona, ili neko evropsko takmičenje, a kamoli da će osvojiti Premijer ligu. Bajka

“Florijan Virc i Toni Kros – najbolji nemački fudbaleri”

O timskoj igri Farmaceuta svakodnevno se pišu hiljade redova, ali u moru individualaca Dragovića je “kupio” jedan od najmlađih – Florijan Virc, arhitekta izgradnje Bajerovih uspeha.

“Video se odmah njegov potencijal. Svaki vikend pokazuje koliko je kvalitetan. Po mom mišljenju, uz Tonija Krosa, Florijan Virc je najbolji nemački fudbaler u ovom trenutku. Čestitam na maestralnim partijama. Želim mu sve najbolje i voleo bih da ga jednog dana gledam u dresu Real Madrida. Zaslužuje to, dobro bi se snašao u tom klubu”.

Vreme je uticalo da na prekid “žice” sa Leverkuzenom, ali Aleksandar neće propustiti priliku da čestita bivšem klubu na trofeju, čim on bude u njihovom vlasništvu.

“Nisam se čuo ni sa kim. Znate, kada odete iz nekog kluba, vremenom kontakt slabi. Malo po malo i izgubi se. Dok sam boravio u Nemačkoj imali smo lep odnos. Svi u klubu su oduvek bili iskreni prema meni. Klubu ću da čestitam kada osvoji titulu”.

“Granit Džaka je najbolje pojačanje Bajerna u prethonik 15 godina”

Pod komandom spomenutog Petera Boša, u periodu kada je Dragović činio stub odbrane Bajera, klub je zapretio nemačkom imperatoru sa “Alijanc Arene”, ali posustao je tokom prolećne trke.

“Teško je uporediti. Tada smo igrali drugačiji fudbal. Smatram da imaju mnogo širi izbor igrača na raspolaganju. Tu je Šik, a ako se on povredi uskače Bonifejs, njega odmah menja Iglesijas. I tako u krug… Imaju 20 pojedinaca koji su spremni za startnu postavu. Nismo imali igrače kao što je Granit Džaka. Po mom mišljenju njegovim angažmanom realizovan je najbolji transfer u prethodnih 15, 20 godina. Nedostajao nam je kontinuitet koji ova ekipa sada ima. Zato je minhenski Bajern u tom periodu zasluženo uzimao trofeje. Uvek kažem da tabela nikada ne vara. Može da “prevari” na dve, tri nedelje, ali ne može da laže tokom godinu dana”, zaključio je u razgovoru za Meridian sport, posvećenom nemačkom velikanu, kapiten srpskog šampiona.

Kurir sport / Meridian sport