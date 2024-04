PODSETNIK - SLAVILI PAD KRAJINE UZ TUĐMANA I JANJETINU: Evo šta su nekada radili Kukoč i Rađa! Zbog njih je nastao HAOS u Areni

Dvojica legendarnih košarkaša iz Hrvatske Toni Kukoč i Dino Rađa bili su specijalni gosti na utakmici Evrolige između Partizana i Olimpijakosa, a bura oko toga se nije stišala ni dan danas.

foto: Beta/Lana Slivar Dominic, Profimedia

Pomenuti igrači su boravili u Srbiji zbog beogradske premijere dokumentarnog filma "Magična sedmica" posvećenog Toniju Kukoču, koji je delo novinara iz BiH Sabahudina Topalbećirevića.

Međutim, pojedini navijači Partizana, poreklom iz Krajine i Hrvatske, ni danas se ne slažu sa ovom odlukom kluba da oni budu specijalni gosti i podsećaju na lik i delo dvojice košarkaša u vreme zloglasne akcije "Oluja".

Tada, u leto 1995. godine, prostor Banije, Korduna, Like i Dalmacije moralo da napusti 320.000 Srba.

Zbog svega to na meču Partizan - Valenija došlo je do burnog sukoba između "grobara" i preostalih navijača crno-belih.

foto: @starsport

Naime, Toni Kukoč je javno pričao da bi voleo "da jede janjetinu u Kninu" sa tadašnjim predsednikom Hrvatske Franjom Tuđmanom. Posle progona i genocida nad Srbima u Krajini, Franjo Tuđman je organizovao proslavu na Kninskoj tvrđavi, a sa njim su tada bili Dino Rađa i Stojan Vranković, ali ne i Toni Kukoč.

foto: Printskrin/Jutjub

O tome, zašto nije bio u Kninu te 1995. godine govorio je Toni Kukoč na HRT u emisiji kod novinara Aleksandra Stankovića "Nedeljom u 2" pre 16 godina.

Voditelj Aleksandar Stanković pitao je Tonija Kukoča da li je istina da je Franjo Tuđman ušao u svlačionicu košarkaša Hrvatske na OI u Barseloni 1992. godine i obećao "da će Knin biti oslobođen i da će sve košarkaše voditi na jagnjetinu".

- Istina, priča je počela... To je bila moja ideja! Posle jedne utakmice, predsednik je ušao sa kim je već bio... Bila je priča da bi bilo lepo da finale igramo sa Amerikancima. I onda iz neke poluzezancije ja sam rekao - pričao je Toni Kukoč sa žarom u glasu i nastavio:

- Predsedniče, ako mi budemo igrali finale, možemo se naći u Kninu na jagnjetini. To je bila moja ideja. I onda je predsednik rekao, može, dogovoreno.

foto: Printskrin/Jutjub

Voditelj je potom pitao Kukoča, da li mu je "prisela ta nikad pojedena jagnjetina". Aludirajući da su na Kninskoj tvrđavi završili Stojan Vranković i Dino Rađa, dok Franjo Tuđman nije pozvao Tonija Kukoča.

- Je li mi prisela? Ispalo je ono što je ispalo. Ja sam sa svojom suprugom i sa prijateljima, sedam dana posle toga otišao u Knin sa autom. Izgleda da nisu imali moj broj telefona - gutao je Kukoč knedle u studiju, a kada ga je voditelj upitao da li ga je Rađa povredio odgovorio je:

- Možda mrvicu, ali ne mogu njega da krivim. Nije on onaj koji poziva. Bili smo kod Dina na vikendici i on je rekao da ga je neko zvao i da treba otići. Na TV je bilo šta je bilo, izveštaj iz Knina, sa tvrđave. Ne znam kad moj telefon nije bio dostupan, ili mog oca.

foto: Printskrin/Jutjub

Dino Rađa ušao je u Knin samo dan nakon pada tog grada 1995. godine. O tome je govorio u intervjuu za "Večernji list".

- Dobio sam poziv - 'Nacrtaj se na aerodromu, ne govori nikome ništa'. Bio sam na vikendici kod svojih kraj Rogoznice. Tokom rata sam bio u Splitu, ali verovatno sam trenirao, spremao se da se vratim nazad u Boston i bio sam kod svojih na ručku. Onda je došao poziv 'Dođi tamo, ne govori' i to je to - rekao je Dino Rađa i dodao:

- Nijedan rat kao takav nije lep. Bez obzira na situaciju, to je ono... Koliko god je to nama bilo svima drago što smo konačno rešili situaciju, toliko opet kad vidiš srušeno, rupe od granata, bombi, metaka... Nekako ti se stisne srce i duša. Zašto je to sve trebalo da bude tako? To je samo deo cele te priče koji se zatvorio na taj način... Naježiš se. Poneo sam Hajdukovu zastavu, stavio gore na tvrđavu, naravno. Različito je to od osećaja kod sportskih pobeda.

Kurir sport / Mondo

