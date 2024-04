ON JE ROĐEN SA NEČIM ČUDESNIM U SEBI: O njegovim čarolijama se i danas priča! Argentinci ga posebno pamte VIDEO

Na današnji dan 1955. godine rođen je jedan od najboljih jugoslovenskih fudbalera, Safet Sušić.

Popularni Pape karijeru je započeo u Krivaji iz Zavidovića, u kojoj je sa 16 godina počeo da igra u prvom timu. Sezonu 1972/73. godine počeo je kao igrač FK Sarajeva, prvo kao junior, da bi 3. avgusta 1973. debitovao u prvoj postavi seniora. U sledećih desetak godina i više od 200 odigranih utakmica za tim s Koševa postigao je 86 golova.

Za reprezentaciju Jugoslavije debitovao je 5. oktobra 1977. u Budimpešti protiv Mađarske i postigao dva gola. Na sledećoj utakmici, protiv Rumunije u Bukureštu, postigao je prvi het-trik. Sledi još jedan protiv Italije u Zagrebu u junu 1978, pa još jedan protiv tadašnjih svetskih prvaka, Argentine, dva meseca kasnije u Beogradu.

1979. izabran je za najboljeg sportistu Bosne i Hercegovine i za najboljeg fudbalera Jugoslavije. 1981. dobija Šestoaprilsku nagradu grada Sarajeva.

Početkom osamdesetih, 1982, Safet prelazi u Pari Sen Žermen, gde je ostao devet godina. U prvenstvu Francuske za PSŽ je odigrao 287 utakmica i postigao 65 golova.

Fudbalsku karijeru okončao je 1992. sa 37 godina igrajući za francuski Red Star.

Nakon igračke karijere počeo je da radi kao trener. Trenirao je francuski Kan i Evijan, turski Istanbulspor i klubove u Saudijskoj Arabiji, da bi 2009. preuzeo reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja se pod njegovim vođstvom prvi put u istoriji plasirala na neko veliko takmičenje, i to Svetsko prvenstvo u Brazilu 2014. Ipak, u novembru 2014, zbog loših rezultata reprezentacije na početku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2016, smenjen je s funkcije selektora.

Safetov stariji brat Sead takođe je bio reprezentativac Jugoslavije.

Sušić je 2000. povodom proslavljanja 50 godina UEFA-e zvanično proglašen najboljim fudbalerom Bosne i Hercegovine u poslednjih pola veka.

SAFET CENJEN MEĐU KOLEGAMA

Bogdan Tanjević: Na osnovu mog fudbalskog znanja, mogu reći da je Safet Sušić Pape bio jedan od najtalentovanijih igrača na svetu. Sećam se, na primer, kada je na nekoliko utakmica reprezentacije tadašnje Jugoslavije postigao po tri gola. Njegov talenat se, zapravo, video na kilometar. I njegov brat Sead bio je takođe izrazito talentovan fudbaler, ali je Safet za razliku od njega imao veću neophodnu samokontrolu. Safet Sušić je, jednostavno rečeno, vanserijski, veliki fudbalski as.

Aleksandar Ristić: Mislim da se u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, nakon Asima Ferhatovića, nije rodio tako talentovan fudbaler kakav je Safet. Izuzetan igrač, ali i ljudska veličina, koji je svojom tehnikom i izrazito izraženom individualnošću obogatio svaki tim u kojem je ikada nastupao. On je rođen sa nečim čudesnim u sebi, to je u njemu bilo urođeno i to ga je i činilo velikim.

Elvir Bolić: Za mene je to zaista najbolji fudbaler sa naših prostora svih vremena. Dok sam bio dečak, bio mi je fudbalski idol, a posle sam imao sreću da ga upoznam i lično i da vidim da je isto tako sjajna osoba, možda je bolji kao čovek nego kao igrač. U svakom slučaju, za mene najbolji igrač svih vremena i izvanredna osoba koja sve koji ga poznaju zaista čini sretnim i ponosnim.

Darko Pančev: Činilo mi se da bismo mi ostali igrači trebali da platimo da igramo u istoj ekipi sa Papom. Bio je bogatstvo za svaki napad. Pasovi su bili neverovatni. Nekada bi me lopta pogodila a da je nisam bio svestan. Fantastičan igrač.

Kurir sport