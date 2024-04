VAŽNO OBAVEŠTENJE CRVENO-BELIH! Karte za 173. večiti derbi u slobodnoj prodaji od nedelje - evo kolike su cene ulaznica!

FK Crvena zvezda obaveštava navijače da će se od nedelje, 14. aprila u prodaji naći ulaznice za 173. večiti derbi.

Večiti rivali sastaće se 173. put u subotu, 20. aprila u 18 časova na stadionu “Rajko Mitić”u okviru prvog kola plej-ofa Superlige Srbije.

Podsećanja radi crveno-beli će u nedelju - 14. aprila od 17 časova dočekati Železničar, a svi navijači koji planiraju da posete Marakanu i bodre prvotimce Zvezde će imati priliku da ujedno obezbede i ulaznice za 173. večiti derbi.

Karte se mogu kupiti onlajn od nedelje - 14. aprila - klikni ovde.

Na blagajnama stadiona “Rajko Mitić” karte će biti u prodaji u nedelju 14. aprila od 12 do 17 časova i od utorka - 16. aprila do 19. aprila od 10 do 17 časova, dok će na dan utakmice - 20. aprila kupovina karata biti moguća od 10 sati pa do početka meča.

Cene karata su:

Sever – 700 dinara

Istok – 1100 dinara

Zapad – 1300 dinara

Tribina “Siniša Mihajlović“ – 2500 dinara

Kurir sport