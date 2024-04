VRATIO SE NA MESTO USPEHA! Barak Bahar je potpisao - predstavljen tamo gde je beležio najbolje rezultate!

Doskorašnji trener Crvene zvezde Barak Bahar ima novi posao!

U danu kada ceo svet priča o napadu Irana na Izrael dronovima, nekadašnji trener crveno-belih predstavljen je tamo gde je beležio najbolje rezultate u karijeri. Izraelski stručnjak će na kraju sezone potpisati dvogodišnji ugovor sa Makabijem iz Haife!

Informacije o kojima se nezvanično govorilo prethodnih dana sada je na zvaničnom profilu potvrdio klub koji je Bahar predvodio i pre dolaska u Beograd. Tokom tri godine saradnje osvojio je isto toliko šampionskih titula, izborio plasman u Ligu šampiona i tamo zabeležio veliku pobedu nad Juventusom. Sve to bili su argumenti Crvene zvezde kad mu je ponudila višegodišnju saradnju, ali se Barak Bahar u Beogradu nije snašao!

הודעה בנוגע למאמן מסאי דגו יסיים את תפקידו במועדון בסיום העונה הנוכחית. ברק בכר ימונה למאמן הקבוצה לשתי העונות הבאות הידיעה המלאה באתר pic.twitter.com/wASo9Z8Shq — Maccabi Haifa FC (@mhfootballclub) April 14, 2024

U leto 2023. godine Bahar je stigao u Srbiju, kako bi od Crvene zvezde pravio respektabilan tim u evropskim okvirima, ali je šest meseci kasnije svima bilo jasno da je taj projekat propao. Nakon odličnog pripremnog perioda i uvodnog dela sezone pojavili su se problemi i u Superligi i u Ligi šampiona, pa je srpski prvak morao da reaguje raskidom saradnje.

Tada se pričalo da Izraelac želi da mu potpisani ugovor bude isplaćen u potpunosti, bez obzira na to što je dobio otkaz nakon samo nekoliko meseci. Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić istakao je da to nije tačno i da će obaveze prema Baharu prestati čim on potpiše saradnju sa nekim drugim timom, što će se zvanično dogoditi tokom leta, nakon završetka tekuće sezone.

foto: Starsport©

Barak je crveno-bele ostavio na poslednjem mestu grupne faze Lige šampiona iako je dobio nekoliko višemilionskih pojačanja, dok je porazom od Partizana na poslednjem meču koji je vodio ekipi Igora Duljaja prepustio prvo mesto i jesenju titulu. Ubrzo je usledio raskid, a zatim i povratak Vladana Milojevića koji je u međuvremenu vratio Zvezdu na vrh tabele domaćeg prvenstva.

Barak Bahar je za to vreme bio nezaposlen, ali su ponude stizale sa raznih strana. najveći klubovi u Izraelu interesovali su se za njegove usluge, a tamošnji savez imao je ideju da postane selektor. Bivšeg trenera Crvene zvezde najviše je privuklo mesto na kojem je već radio sa mnogo uspeha.

Kurir sport / Mondo

Bonus video:

00:15 NAPRAVLJENA NAJVEĆA SVETSKA FUDBALSKA LOPTA! Dok se Kopenhagen priprema za domaćina utakmica, Lego pripremio IZNENAĐENJE za fanove