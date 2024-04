TRULA DRUŽINO ŠTO VODIŠ PARTIZAN - NAPUSTI KLUB: Nekadašnji član uprave crno-belih iz zlatnih dana ZAGRMEO!

Milija Milosavljević Ktitor, bio je član uprave FK Partizan u nekoliko navrata.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Prvi put u vreme ere Mirka Marjanovića devedestih godina prošlog veka, potom sa Žarkom Zečevićem i Nenadom Bjekovićem 2003. kada je klub obezbedio ulazak u Ligu šampiona.

Bio je Milija Ktitor u upravi i sa aktuelnom garniturom u Humskoj, ušao je 2015. i ekspresno izašao godinu dana kasnije. Na društvenim mrežama komentariše aktuelno stanje u FK Partizan koje mu teško pada.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Posle više godina Milija Ktitor prekinuo je ćutanje i tihovanje, pa je govorio za Kurir o svemu što ga tišti u crno-belom taboru.

- Danas Partizan ima samo tri čoveka u Upravnom odboru. To je istina, bolna istina. FK Partizan trenutno vodi grupa ljudi koja me podseća na malog Buda iz poznatog domaćeg filma. To je trula družina - rekao je u dahu za Kurir Milija Milosavljević i prisetio se dana moćnog Partizana:

- Bilo je to dobro vreme, vreme pokojnog Mirka Marjanovića. Okupilo se nas 11, najjačih firmi u zemlji, svaka je dala po 100.000 maraka godišnje za FK Partizan. I tako je nastao onaj "Zlatni pul" Partizana. Nažalost, jedini sam živ iz te ekipe, od tih 11 ljudi. Inače, bio sam jedini privatnik.

foto: Privatna arhiva

Posle poraza od Čukaričkog 2:3 i činjenice da Partizan pred start plej-ofa zaostaje u odnosu na Crvenu zvezdu sedam bodova, Milija Ktitor je napisao - "Dođe mi da odem na prvu sledeću utakmicu koju Partizan igra na svom stadionu JNA i sve članove upravnog odbora isteram iz centralne lože. Ti ljudi su sramota Partizana i srpskog sporta!"

- Pitate me za društvene mreže... Tamo izražavam svoj stav i mišljenje. Ono što sam napisao, stojim iza svojih reči. Treba da odu ti ljudi iz uprave. Naravno, neću uraditi ono što sam napisao, neću ih terati... Treba sami da odu. Mislim da su sadašnji čelnici nedorasli imenu Partizana. Isto mislim i za neke igrače i trenere.

FK Partizan su po Milosavljeviću potrebne korenite promene.

- Partizanu je potreban trener kojem neće svaka "džudža" sastavljati tim. Trener koji će da bude menadžer, kojeg će uprava da sluša kada su u pitanju igrači, a ne da mu oni dovode fudbalere. Partizan mora da u prvom planu ima mlade fudbalere poput Sameda Baždara. Uprava mora da miriše na moć, da imaju svezane kravate, da "čvoruga" na njoj bude kao mačija glava... I najvažnije. Nema grebanja o klub. Da ne misliš šta ćeš i kako ćeš da nabodeš na čačkalicu. A, to su radili i mnogi pre ovih sada, da ne bude da samo njih kritikujem. Da se ne grebeš o kartu za klub... Mi to nismo radili.

foto: Starsport©

Nastavio je dalje Ktitor, nije mu bilo potrebno postavljati pitanja.

- Što se tiče igračkog kadra. Naravno, više bih voleo da vidim u prvih 11 našu decu, nego ove razakane strance. Ko zna koliko je tu lažnih krštenica?! Evo, otvoreno kažem, ima mladih igrača u Partizanu. Teleoptik je majka, bašta u kojoj raste Partizanovo cveće... Samo treba uposliti skaute i trenere.

Imao je štošta Milosavljević da kaže i za aktuelnog šefa struke Igora Duljaja.

- Duljaj je dobar trener, ali ne može da bude menadžer evropskog tipa. Ovo što ja tražim. Može da bude asistent nekom treneru poput Arsena Vengera, ali ne može da bude Arsen Venger! Razumete li šta hoću da kažem?! Moraš da imaš težinu, da budeš faca, da bi bio trener. A, mislim da to Duljaj nema. Barem, za sada. Gledajte ovo poslednje, Duljaj i Nađ se svađaju. Tuga.

foto: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Pitali smo Milosavljevića da pojasni, šta želi da kaže.

- Setite se pohoda Partizana na Ligu šampiona 2003. godine. Igrali smo protiv Njukasla u Engleskoj, na punom stadionu. Mi, Partizan iz male Srbije. Ali, imali smo Lotara Mateusa za trenera. Tamo, u Engleskoj trebalo je da bude dosuđen penal protiv nas, bio je, nema reči. Dobro se sećam. Ali, sudija se nije oglasio, samo zato što je Mateus bio na našoj klupi. Posle smo ih pobedili na penale i ispisali istoriju.

Posle svega što je rekao Milosavljević, pitali smo ga koje je rešenje za FK Partizan.

- Moja želja je sledeća. Predrag Peđa Mijatović predsednik kluba! Milinko Pantić šef stručnog štaba, tačnije generalni menadžer. Pa, izvolite! I da krenemo. Mislim da je to izvodljivo. Odlično ih poznajem, obojicu. Bio sam u nekoliko navrata njihov gost u Madridu. Mogao bih da pitam obojicu da dođu i pomognu. To su ozbiljni ljudi. Želim to. Naravno, uz blagoslov nekih starih "grobara" koji se i danas još pitaju u klubu... Ali, neću da ih imenujem. Volim Partizan, mnogo. Često sam u klubu, unuk mi trenira fudbal. Sve gledam sve vidim.

foto: EPA Mariscal, EPA Javier Lizon

O svom povratku u FK Partizan ima jasan stav.

- Kada se govorilo o mom povratku u Partizan, imao sam opciju da predsednik kluba bude Baja Živanić (Radomir Živanić op.a.). Bio je veliki grobar, čovek koji ne trpi poraze. On ne bi dozvolio da se klubu desi ovo što sada gledamo... Radi se o gospodinu, koji ima mu.. i lovu, koji je šmeker. Nisam želeo da se vratim u klub, pa da mi viču "Đuro lopove", kao što su skandirali Draganu Đuriću.

Milija Ktitor kaže da mu mnogo smeta nemoć Partizana kao kluba.

- Nekada je Partizan osvajao bodove tako što je "nameštao" Zvezdu protiv drugih klubova da napravi kikseve. A, sada to oni rade nama. Sve je to do uprave koja ne valja. Kad si u upravi, moraš da imaš dobar odnos sa medijima, sudijama, navijačima, radnom zajednicom... Bavio sam se tim pitanjima, znam šta govorim. Bio sam predsednik komisije za marketing, pa za odnose sa javnošću i sudijama, član UO...

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Prisetio se Milosavljević kako je u zlatno vreme Partizana vladala disciplina u klubu.

- Nisu mogle da se dese stvari da nam igrači beže iz kluba, da dođe do svađe između trenera, raznog javašluka... Sećam se da sam kaznio golmana Nikolu Damjanca kada je ušao u teren da se pobije sa nekim iz Vojvodine, jer su oni napali Ivicu Kralja.

Navijači Partizana ne dolaze na utakmice u Humskoj i poslednjih godina veliki je jaz između njih i uprave kluba.

- To ne može tako, ali podele među navijačima Partizana uvek su postojale. Sećam se, u najjače vreme Partizana, postojalo je pet grupa navijača. Organizovao sam sastanak sa njima, pozvao vođe u klub, organizovao ručak, pričali smo otvoreno o svim problemima i rešili problem. Prestale su pretnje i podele. Mogao bih i sada kao savetnik da pomognem po tom pitanju - zaključio je Milija Milosavljević.

