"OVAKO KLINCI RASKIDAJU VEZE" Predsednik Napretka OPLEO po bivšem treneru, pa poručio fudbalerima: Do subote da se izjasnite...

Predsednik FK Napredak Miloš Nenezić sumirao je dosadašnje rezultate kluba, a govorio je i o rastanku sa bivšim šefom stručnog štaba Vladimirom Gaćinovićem.

"Hteo bih da podvučem nekoliko stvari, što je tiče uopšte FK Napredak i što se tiče poslovanja u klubu, a uglavnom one koje se odnose još uvek na tekuću sezonu. Da se vratim na kratko, korak unazad, na prethodni šampionat, gde smo imali problema u vezi opstanka. Doveli smo Dragana Perišića, koji je uspeo da osigura opstanak u Ligi, čak da bude prvi u plej – autu, odnosno deveti u konačnom plasmanu. Nastavili smo saradnju sa Perišićem, krenuli u novu sezonu snažno, sa ambicijama, sproveli pripreme, najkvalitetnije moguće, koje su plaćene prilično. Međutim, pokazalo se da smo sa fudbalerima koji su došli u Klub u tom periodu, loše prošli. Tim nije bio uigran i sezona 2023/24 je veoma loše počela. A, iako je loše počela, nikad Napredak nije bio u poziciji da bude na poslednja dva mesta na tabeli", rekao je Nenezić, prenosi klupski sajt.

foto: Pritnscreen

Dotakao se i ambicija koje ekipa iz Kruševca ima. "Prvi cilj je bio da uđemo u plej – of, a drugi da se kvalifikujemo za takmičenje u Evropi, za šta je trebalo da budemo na jednom od prva četiri mesta, ili nekim spretnim okolnostima peti, a rezervna varijanta je bila da se kvalifikujemo u Evropu kroz Kup takmičenje. Dugoročni cilj kluba je razvijanje mlađih kategorija, sa akcentom na omladince, koji bi se pridruživali prvom timu i pionire, od kojih bi smo dugoročno pravili budućnost kluba, da ne kažem Kruševca. Ono što je okosnica Kluba su domaći fudbaleri. Da podsetim, ne samo da nemamo strance, već smo fokusirani na ljude iz Kruševca, a to je posebno sada zastupljeno u mlađim kategorijama. To je bio prvenstveni zadatak, a još uvek je, Mladena Dodića, našeg Kruševljanina, renomiranog trenera, Napretkovca, koji je doveden krajem prošle sezone, sa ciljem oživljavanja mlađih kategorija u Napretku, u Kruševcu, sa drugim sekundarnim ciljem sportskog direktora".

"Ostali smo bez trenera, ali na sreću i na plan, mi smo se obezbedili da ne ostanemo bez trenera, još kad smo doveli Dodića, a imamo tu još trenera koji mogu da vode ekipu. Pa je Dodić vodio utakmicu u Ivanjici i pobedio Javor sa 2:0. Istovremeno smo se dogovarali sa Gaćinovićem. I dogovorili smo se bukvalno za pola sata, a on se izvinio da ne može odmah da preuzme ekipu, jer je imao obaveze u Grčkoj. Imali smo u međuvremenu utakmicu u Kupu, koju je takođe vodio Dodić i pobedili smo. Potom preuzima Gaćinović i prvu utakmicu gubi sa 4:0, Katastrofalno, ali više za njega, bar kako nam je predstavio, nego za nas. Navikli smo mi to, nažalost, ali i u tome se vidi veličina Kluba, navikli smo da trenirima opraštamo. Strašan jedan šamar, ali i navijači su istrpeli, nisu nikako reagovali i to prema Gaćinoviću, koji ne da u tom trenutku ničim nije zadužio Napredak, nego je unapred dobio isplatu, koju je tražio za određeni vremenski period".

"Već na sledećoj utakmici pobedili smo Radnik u Surdulici 2:1 i tu Gaćinović pokazuje da nismo promašili. Izgubili smo potom od Železničara 2:1, iako smo vodili. Nastaje potom jedan momenat. Dolazimo u situaciju da treba da igramo sa Crvenom zvezdom, tri dana potom da igramo Kup u Vršcu, pa onda prvenstvena utakmica sa Vojvodinom. Trener Gaćinović dolazi sa Dodićem i Arsićem, sa idejom da se sa Zvedom igra maksimalnim kapacitetom. S obzirom da je Gaćinovićev roster igrača bio 11, plus nekoliko, za ostale je rekao da mu ne igraju ni za kakvu ulogu, pitao sam da li nije bolje da se odigra taktički, jer pitanje je koliko možemo protiv Zvezde sa najjačim timom, a da potom pokušamo da prođemo u četvrfinale Kupa i da sa Vojvodinom imamo šanse da osvojimo neki bod. Sva trojica su ostali pri istom stavu i ostvario se, nažalost, najgori scenario, izgubili smo sve tri utakmice. Uz svo dužno uvažavanje, nismo sa Gaćinovićem imali neku ekstra priču. Ono što je dobro je da je Gaćinović postavio neku napadačku formu fudbala i na nekoliko utakmica smo odigrali atraktivno, ali ne i u kontinuitetu. Ako bilansiramo, vodio je Napredak na 20 utakmica. Skor je osam pobeda, osam izgubljenih i četiri nerešene. Ne znam da li to znaju neki, pod znacima navoda navijači, koji se oglašavaju na društvenim mrežama i iznose neke nepristojne stvari i ne da ne podržavaju Napredak, nego ga urušavaju".

Pričao je i o tome koliko je Vladimir Gaćinović bio uvažen u Napretku. "Treneru Gaćinoviću je dato sve što je tražio, od termina i podloga za treninge, karantina, priprema najkvalitetnijih mogućih, preko premija, koje idu stručnom štabu, kao i igračima. Nismo kažnjavali, iako po našem pravilniku postoje i kazne i nagrade. Svi igrači, koji su mu, po njegovim rečima pravili lošu atmosferu, su udaljeni. U ove četiri godine, koliko ja vodim Klub, ni jednom treneru ovako nismo izašli u susret. Što smo izašli, ne samo zbog trenera, već zbog Napretka, a bili smo i u situaciji, jer smo ojačali. Nadali smo se i da možemo u Evropu", rekao je.

"Da u klubu nismo verovali u Evropu, ne bi to stavili u njegov ugovor, u kome je bila posebna premija za plej – of, posebna za Evropu. A, Evropu smo izgubili na gostovanju u Kragujevcu, gde smo se suočili sa glavnim konkurentnom. Odigrali očajno, izgubili i okrenuli jedan ključ. Usledila je pobeda nad Javorom, a sa nerešenim protiv IMT – a, okrenuli smo drugi ključ. To je znači kraj. Protiv Radnika, trener kaže nisam zadovoljan ekipom, pa treneru ti si vodio ekipu, ti si sastavio tim, postavio taktiku. Iako utakmica nije bila bitna ni za Radnik, ni za Napredak u bodovnom smislu. Ali je bila bitna i postojao je imperativ pobede, jer doveli smo hiljade ljudi da to gledaju uživo. Niko mu reč nije rekao i nije mi jasno zašto je tako komentarisao na konferenciji za novinare, jer to je bacanje ljage na klub i odbacivanje direktne odgovornosti. Ovde u klubu se niko ne bavi kladionicama, niti nameštanjem rezultata". O samoj ostavci predsednik Nenezić je bio vrlo direktan. "Što se tiče same ostavke, to je jedno razočarenje. Pošto u javnosti ima nekih drugih interpretacija, istine radi, dao je ostavku preko vajber poruke. Možda je mislio da će neko da ga zove i da ga moli. Ja nisam taj. Prvo je trebalo da prenoći, pa da traži sastanak, ili da ga pozovem". Pročitao je potom prisutnim novinarima poruku, kao i svoj odgovor u kome mu se zahvalio na saradnji.

"Citiram: “Predsedniče, dobro veče. Izvinite ako vas uznemiravam ili vam oduzimam vreme. Želeo bih da vam se zahvalim na izuzetnoj saradnji sa vaše strane, poštovanju. Želeo bih da vas obavestim sa žaljenjem da nisam trener Napretka”. Toliko o istinitosti i načinu otkaza. Ovako klinci raskidaju veze u današnje vreme.

foto: Pritnscreen

Ovo neće puno da promeni moje mišljenje o treneru, cenim ga i dalje kao stručnjaka, pomogao nam je u određenom trenutku i na tome mu se zahvaljujem. Da nije bilo ovakvog gesta i načina odlaska iz Kluba, ostao bi nam u izuzetnom sećanju. Zameram mu, pored ovako neprimerenog odlaska iz kluba, što nije razvijao takozvani roster. Ograničio se na prvih 11 i još nekoliko igrača. Ostali – ništa, mlađe fudbalere je ostavio skroz po strani. Iskreno, podržali smo ga i mi, jer naš je stav da se treneru ne mešamo u koncepciju sastavljanja tima. I pre utakmice sa Radnikom, mi smo sa trenerom dogovorili dalju saradnju, čak i mnogo pre. Mesecima unapred smo po trenerovoj želji sastavljali tim za narednu sezonu, ko će da ostane, a ko treba da ide. Dogovarali smo se i oko plej – ofa, da počnemo da stvaramo tim za naredno prvenstvo. Iskorak je bio da stavimo Balevića da brani protiv Radnika. Dečko je po meni opravdao očekivanja, ima naravno još da uči, ali pokazao je svoju karakternu crtu i kao igrač i kao osoba.Ali, mi imamo i Pavla Mihajlovića, imamo i Lazara Miladinovića i druge, kojima treba dati šansu. Ali, snalazili smo se i u mnogo gorim situacijama. Trener Gaćinović je već završena epizoda, idemo dalje", istakao je prvi čovek Napretka. Gde je Napredakt danas, sutra? "Toliko je ovih dana crnih misli oko Napretka, a ljudi – mi smo u plej – ofu, ipak je to prilično dobar uspeh. Igraćemo sa sedam najboljih, imaćemo mogućnosti da razvijamo neke mlade igrače. Svih sedam utakmica igraćemo u izmenjenom, da kažem novom sastavu. Što znači, nećemo da favorizujemo nikog i nećemo da igramo za bilo koga. Igramo za Napredak. Mi u finansiranju nemamo uopšte prodaju igrača poslednje četiri godine". Velikom broju igrača ističu ugovori, pa je i to bila tema koje se dotakao. "Fudbaleri kojima ističu ugovori, neophodno je da se zaključno sa subotom izjasne da li nastavljaju sa nama ili ne. Istovremeno sa tim, potpisivanje ugovora kod notara. Ko se izjasni da ne želi novi ugovor, nije nikakav problem, srećan put, uspešna karijera, ali ti igrači neće biti u timu u narednih sedam utakmica. Igraće oni koji ostaju i omladinci", bile su reči Miloša Nenezića. Par reči i o predstojećem plej - of. "Igraćemo sa sedam najjačih klubova, a imaćemo u Kruševcu dva praznika fudbala, jer nam dolaze i Zvezda i Partizan", poručio je on.

(Kurir sport/FK Napredak)