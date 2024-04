VLADAN MILOJEVIĆ PRED VEČITI DERBI! Pomenuo Sferopulosa, pa se dotakao Duljaja: Prvenstvo NIJE gotovo ako pobedimo!

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana u subotu od 18.00 igraju novi 173. po redu "večiti derbi" na stadionu "Rajko Mitić".

Za razliku od prethodnog derbija crveno-beli ulaze sa sedam bodova prednosti u odnosu na crno-bele i eventualnom pobedom će rešiti sve dileme oko šampiona Srbije.

Posle svog kolege iz suprotnog tabora Igora Duljaja, stručnjak na klupi srpskog predstavnika u ovogodišnjoj Ligi šampiona govorio je o "svetkovini srpskog fudbala".

Pred sutrašnju utakmicu u Ljutice Bogadana trener domaće ekipe Vladan Milojević održao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o predstojećem duelu.

Počinje prva utakmicu plej-ofa. Ulazimo u fazu mini prvenstva u sedam utakmica, mislim da očekivano irgaju najbolje ekipe. Čestitam svima, biće dosta teških utakmica. Otvaramo sa Partizanom, ali mislim da nas očekuju i ostale teške utakmice. Večiti derbi najviše interesuje javnost. Očekivanja... Rekao sam da je 21 bod u opticaju, a sa druge strane igramo protiv protinika protiv kojeg smo pre mesec dana bili u drugačijoj situaciji. Nema tajni, znate kako se igra derbi,. Da se ne ponavljam, to je praznik fudbala i nadam se da ćemo moći da ponovimo dostojnu igru. Videćemo za šta će to biti dovoljno sutra posle utakmice - rekao je trener Zvezde.

O potencijalnoj pobedi u derbiju i nastavku trke za titulu.

- Pobeda u derbiju ne znači kraj trke - rekao je Milojević.

Početak plej-ofa smatra startom nove lige.

- Znate kako, rekao sam u uvodu da imamo tri različita takmičenja. Jedno je ligaški deo, drugi je mini-liga u plej-ofu, a treće je Kup. U ovom trenutku, svi koji me poznajete, prva utakmica je najbitnija, prvi naredni trening je najbitniji. Ne razmišljam u tom pravcu. Imamo neke nedoumice što se kadra tiče, videćemo posle treninga sa doktorom u kom sastavu ćemo sutra izaći - istakao je trener rođen u Aranđelovcu.

O rezultatima i igri koja bi trebalo da ih isprati.

- Sada je koincidencija, treba da odgovorim kao Janis Sferopulos na grčkom. Radimo na jedan ozbiljan način, ponoviću se, ne igramo fudbal sami. Nije ovo predstava gde mi igramo samo za publiku, nego imamo i protivnika. Oni sa druge strane spremaju utakmicu, sve najbolje o stručnom štabu Partizana. Partizan je veliki klub, rade profesionalno, nema improvizacije. Vi onaj plan koji imate, protivnika koji je bolji, koji je nadahnutiji, sve to može da stvori utisak da li je bilo dobro ili nije. Fudbal je jedini sport gde se rezultat vezuje sa igrom. Tako je to u fudbalu i to je draž za sve. Mi se trudimo da imamo pozitivan rezultat i to je najbitnije, a uz to bismo voleli da bude i dobra igra. Sve to zavisi od protivnika. U kojoj meri će to da se ostvari, videćemo - jasan je Milojević.

Bez obzira na zalihu od sedam bodova Milojević nije hteo da priča o favoritu.

- Nikada nisam rekao da je Zvezda favorit, to je legitimno i prirodno. Rekao sam zašto. Mi imamo 21 bod u opticaju kao i ostale ekipe. Za mene je ovo početak novog takmičenja. Ovo što je pre me ne interesuje. Da li smo favoriti ili ne, uopšte u bilo kojoj utakmici, suludo je govoriti. Od mene to nećete čuti. Bilo koje mesto na tabeli da zauzima ekipa, kao da je 0:0. To je kod nas stvorilo sliku da je derbi posebno takmičenje i draž. Na kraju kada neko uzme titulu, a nije pobedio u derbiju, to ispadne tako. To su neke stvari, ja ne ulazim u to. Sportski je pritisak. Derbi je protiv ekipe koju respektujemo. Rekao sam da uvek imaju respekt kao i ostale ekipe. Na nama je da imamo fokus, da uradimo ono što radimo na treningu - rekao je trener Crvene zvezde.

O odsustvu Igora Duljaja

- Partizan ima ozbiljan stručni štab. Ne sačinjava ekipu samo šef stručnog štaba, nego i drugi momci, da li će to biti pozitivno ili negativno. Njihova stvar je kakvu će imati komunikaciju. Sve je legitimno. Događalo se da to nema nikakve veze u mom dosadašnjem toku karijere - rekao je.

Duljaj je najavio da će komunicirati telefonom sa saradnicima, da li će Zvezda instalirati neke uređaje za ometanje signala?

- Neka ostane na šaljivosti, ništa više - rekao je bivši trener Čukaričkog.

O sudiji derbija

- Nemam ja tu šta da komentarišem, ja se time ne bavim. Kad bih gledao ko će da sudi, šta... Imaju organi u klubu, a imamo poverenje u FSS. Mnogo toga je nepravedno prema tim ljudima, živi su kao i mi. Neke greške naše se manje vide, a njihove su u fokusu. Ne treba da budu svetla na sudiji, treba da sudi kako treba, ne samo sutrašnji ili bilo koji, jer mnogo se pažnje pridaje tome. Malo to bude i ružno. Lično imam poverenje u sve sudije. Naši su, takvi su kakvi su, najbolji su. I tereni, igrači, ljudi koje imamo, naši su. Mnogo bi više benefita imali kada bismo imali podršku. Ne samo po tim stvarima, nego i po pitanju drugih. Mislim da sam time sve rekao - rekao je Milojević

