ZVEZDI NIJE DAO GOL SAMO KO NIJE HTEO! Ljubimac Delija ZAGRMEO i ŽESTOKO UDARIO po Baraku Baharu: Sve mi se SMUČILO kod njega!

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana odigraće 173. večiti derbi, a u susret "svetkovini" srpskog fudbala bivši igrač crveno-belih Filip Stojković osvrnuo se na igre bivšeg kluba pod Barakom Baharom i sada sa Vladanom Milojevićem .

- Naravno da pratim sve utakmice Crvene zvezde. Ali pravo da vam kažem jesenas nisam toliko. Malo mi se sve smučilo ono kod Baraka Bahara. Nije se znalo ni ko igra, ni u kom sistemu se igra. Sve nešto zbrda-zdola, pa šta uradimo. Srećom, vratio se Vladan Milojević. Rezultati su odmah došli, koliko vidim Zvezda u poslednjih sedam mečeva ima gol razliku 20:0 - rekao je popularni "Žule" za "Mozzart sport".

foto: EPA Srdjan Suki

Ipak, klub iz Ljutice Bogdana je imao i slabije protivnike.

- Jeste, može tako da se kaže. Mada je to najlakše reći. Koliko se sećam imao je i Bahar te protivnike, pa znate kako je Zvezda dobijala utakmice. Nama, pošto sebe smatram delom kluba, nije dao gol samo onaj ko nije hteo. Ko pređe polovinu – zatrese Zvezdinu mrežu. Sada toga nema. I to je još jedan od razloga zašto verujem u titulu. Barak Bahar je pogrešio, napravio je nekoliko nelogičnih poteza. Olako se odrekao pojedinih iskusnih igrača, pustio ih je niz vodu. Morao je da se okruži njima, oni znaju situaciju u klubu, osećaju šta navijači traže... Ovako sa strancima kao glavnim polugama nije išlo. Teško to može da prođe u Zvezdi - poručio je Stojković.

Igrač iz Ražnja je za Crvenu zvezdu igrao u periodu od 2017-2019 pre nego što je otišao u austrijski Rapid.

