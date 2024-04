"NOVAK JE BIO POD VELIKIM STRESOM, PROLAZIO JE KROZ JAKO LOŠ PERIOD" Ovako su prolazili Đokovićevi dani pred DEPORTACIJU!

Novak Đoković prošao je kroz pakao u Melburnu 2022. godine kada je umesto na terenu završio u pritvoru, a kasnije je i deportovan.

Ipak, pre nego što je došlo do ove situacije, Đoković je odradio par treninga, a jedan od igrača koji je razmenjivao udarce sa Novakom bio je i Federiko Korija.

On se, u razgovoru za "Clay Tennis" prisetio ovih dana.

- Bio je pod velikim stresom, prolazio je kroz jako loš period, ali veoma se radovao tome da će ga pustiti da igra. Znamo kako se to završilo. U tim trenucima su mu mnogi igrači okrenuli leđa ili se nisu saglasili sa time kako je postupio. Nije to bi baš najbolji trenutak ni za mene ni za njega. Morao sam da mu kažem da prestane da me tera da trčim, pošto je on bio zatvoren, jer ću u suprotnom umreti - otkrio je Korija za "Clay Tennis", pa objasnio i kako je došlo do zajedničkih treninga sa Novakom:

- Čini mi se da je Gringo (Andre Šneiter), moj trener, poslao poruku njegovom timu da bismo želeli da treniramo. Tako se inače organizuju treninzi. Naravno, igrači iz samog vrha sve to organizuju znatno ranije, ali u ovoj situaciji razmišljalo se samo o sledećem danu. Nisam sumnjao ni najmanje u to, Nole se smejao da ja imam sobu s malim balkonom, a on ne. Njegovi prozori su bili zabravljeni i morao je stalno da ima uključenu klimu.

Treninzi sa Đokovićem nisu puno pomogli Koriji koji je te sezone poražen u prvom kolu Australijan opena od Gaela Monfisa.

