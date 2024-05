I MLAĐI PIONIRI CRVENE ZVEZDE BOLJI OD VRŠNJAKA IZ PARTIZANA: Derbi pripao klincima u crveno-belom

Mlađi pioniri Crvene zvezde su u derbiju prošlog kola slavili nad večitim rivalom Partizanom, na gostovanju na Teleoptiku rezultatom 0:2.

Mladi i talentovani stručnjak Slaviša Šuša je i više nego zadovoljan viđenim, te je imao samo reči hvale za svoju generaciju.

Crveno-beli su odlično ušli u meč i već u šestom minutu poveli pogotkom Vuka Jugovića, a dobrom igrom su do kraja prvog poluvremena očuvali prednost od 0:1. Nastavili su izabranici Slaviše Šuše da napadaju i u nastavku susreta, a drugi pogodak je viđen u 68. minutu, kada se u strelce upisao Lav Radojević.

- Derbi kao derbi uvek donosi draž kod dece i jedva smo čekali da odmerimo snage sa crno-belima u prolećnom delu sezone, posebno što smo igrali na gostovanju, te smo imali motiv više. Pre svega smo želeli da kroz igru i razvoj dođemo do željenog rezultata i pobede, što se na kraju i ostvarilo. Posebno me raduje što smo u polju bili znatno kvalitetniji, gde smo iz bolje igre dolazili u veliki broj šansi - rekao je Slaviša Šuša i nastavio:

- Za dalji razvoj utakmice je dosta uticao rani pogodak Vuka Jugovića u šestom minutu. Pred sam kraj smo došli do novog gola, kada je sjajnim udarcem mrežu zatresao Lav Radojević i utisak je da smo u najboljim trenucima dolazili do pogodaka. Moram da istaknem da je Partizan bio ravnopravan protivnik i da je imao svoje šanse, ali je presudio naš pristup i kvalitet igre, što me izuzetno raduje. Pobeda nam je odličan podstrek za nastavak rada pred nove izazove.

Za Crvenu zvezdu su igrali: Živojinović, Papović, Arsenijević, Masev, Mijušković, Rajić, Matanović, Vasiljević, Jugović, Trpevski, Radojević, a igrali su još: Grujić, Jevtić, Lazić, Vajić, Radivojević, Đorđević, Obradinović.

