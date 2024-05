DELEGACIJA FSS NA KONGRESU FIFA U BANGKOKU: Šurbatović i Tanjga uspešno predstavljali Srbiju na najvišem nivou!

Delegacija Fudbalskog saveza Srbije, generalani sekretar Jovan Šurbatović i direktor sportskog sektora Miroslav Tanjga, prisustvovala je 74. Kongresu FIFA u Bangkoku.

foto: FSS

Tajland je prva zemlja jugoistočne Azije koja je organizovala najviši skup FIFA članica. Za fudbalski svet verovatno najvažnija odluka odnosila se na dobijanje domaćinstva za FIFA Svetski kup za žene koji se održava 2027. godine. Prvi put u istoriji FIFA glasanje je bilo javno i Brazil je dobio 119 glasova, dok je zajednička kandidatura Belgije, Holandije i Nemačke dobila 78 glasova.

Brazil je tako postao prva južnoamerička država koja će biti domaćin najvećeg samita ženskog fudbala. Biće ovo 10. Svetski kup za žene od prvog koji je održan 1991. godine u Kini. Aktueli šampion sveta je Španija, a SAD su do sada najviše puta osvajale titulu prvaka sveta (4). Kongres je usvojio godišnji izveštaj za 2023. godinu, predlog proračuna za 2025. godinu, kao i izmene i dopune Statuta FIFA.

1 / 10 Foto: Privatna arhiva

U svom govoru, prvi čovek FIFA Đani Infantino, predložio je organizovanje fudbalskog festivala do 15 godina (dečaci i devojčice), otvorenog za svih 211 saveza članica( ideja je da ne bude kvalifikacija već da svih 211 članica učestvuje na festivalu fudbala), uz proširenje turnira U20 i U17 koji se već igraju. Infantino je govorio o jedinstvenoj moći fudbala da okuplja ljude.

„Govorili smo da fudbal ujedinjuje svet, ali svi dobro znamo da danas živimo u vrlo agresivnom i podeljenom svetu. Ujediniti ovaj svet je naša odgovornost, naš odgovor na mržnju, naš odgovor na rat. Fudbal spaja ljude iz celog sveta, to je ono što fudbal radi, od juga do severa od istoka do zapada. Jedina stvar koja je važnija je boja dresa koji će igrači nositi za svoj klub ili reprezentaciju“ rekao je Infantino.

Interesantno je da će na predlog Infantina biti održano i prvo Svetsko klupsko prvenstvo za žene, planirano za 2026. godinu.

foto: Privatna arhiva

Po završetku oficijelnog dela, za sve delegacije koje su bili učesnici FIFA je organizovala gala veče, ali i fudbalsku utakmicu. Na tom meču Srbija je imala predstavnika jer je igrao Miroslav Tanjga i to u istom timu sa Luisom Figom. U ekipama su bila i takva imena kao što su Klarens Sedorf, Andrej Ševčenko, Emanuel Adebajor, Samuel Eto, Juri Đorkaef, Havijer Zaneti, Esteban Kambijaso, Blez Matuidi, Dida, Kafu, Hristo Stoičkov...

Kurir sport

