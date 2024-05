ORLIĆI PROTIV AUSTRIJE ZA POLUFINALE EP: Selektor Jovan Damnjanović optimista

Kadetska reprezentacija Srbije izborila je plasman među osam najboljih selekcija u Evropi, a sutra će imati priliku da ode i korak dalje.

Prepreka ”Orlića” na putu do polufinala biće selekcija Austrije, a meč je na programu 29. maja od 20 časova (lokalno vreme) na AEK Areni u Larnaci.

Zajedništvo, timski duh i sjajna atmosfera od starta krase izabranike Jovana Damjanovića, a tako je bilo i na poslednjim pripremama pred sutrašnji duel, u koji će ”Orlići” ući u punom sastavu.

Selektor Jovan Damjanović i Mihajlo Cvetković govorili su za sajt Fudbalskog saveza Srbije pred sutrašnji meč:

”Pre svega me raduje što smo na utakmici protiv Češke uspeli da odmorimo neke igrače, neke da sačuvamo od kartona, da napravimo određeni balans, tako da svi budu podjednako opterećeni, a sa druge strane i spremni za sutrašnji duel. Možemo da unapredimo određene segmente, posebno u završnici utakmice, da igramo našu igru do samog kraja, kako se određene greške ne bi ponavljale, koje su nam svakako za nauk. Mislim da možemo da budemo bolji i da tempiramo formu tako da naša najbolja utakmica bude baš sutra protiv Austrije”, izjavio je Jovan Damjanović.

”Siguran sam da su momci svesni da ne smeju da postoje padovi u igri ukoliko želimo da prođemo dalje. Nismo kalkulisali da li ćemo igrati protiv Danske ili Austrije, jer su obe ekipe bile naš potencijalni rival u četvrtfinalu. Želeli smo da igramo svoju igru, da podižemo formu. Analiziramo protivnika, kao i sve prethodne, pokušavamo da se prilagodimo na najbolji mogući način. Mislim da imamo dobar roster, dobre momke pre svega, zajedništvo i veru koje su nas i dovele do ovoga, ekipa to zna. Trudićemo se da budemo još dosledniji, da još više verujemo i budemo najbolji kada je to najpotrebnije”, dodao je selektor.

”Radili smo naporno da dođemo do pozicije da se borimo za polufinale na Evropskom prvenstvu. Verujemo jedni u druge, to je naša najveća snaga. Svesni smo da neće biti lako, kao što nije bilo lako izboriti plasman među osam najboljih reprezentacija u Evropi, ali ono što sa sigurnošću mogu da kažem jeste da ćemo ostaviti srce na terenu, da ćemo dati sve od sebe da sutra pobedimo i napravimo još jedan iskorak. Imamo dobru atmosferu unutar ekipe, želimo da to prenesemo na teren i izborimo plasman u polufinale”, poručio je Mihajlo Cvetković pred sutrašnji duel.

