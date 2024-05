"JOVANOVIĆ JE ZASLUŽIO DA IDE NA EURO" Trener golmana Partizana ZAGRMEO posle Piksijevog spiska - evo šta kaže o odluci selektora!

Juče je selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, objavio spisak igrača za Evropsko prvenstvo, na kom se nije našlo ime golmana Partizana, Aleksandra Jovanovića.

Piksi je doneo odluku da u Nemačku pobede Vanju Milinkovića-Savića, Predraga Rajkovića i Đorđa Petrovića, pa je Jovanović ponovo otpao sa spiska u poslednji čas, baš kao što je to bilo i 2018. godine pred Mundijal u Rusiji.

Sada je svoj komentar izneo trener golmana u stručnom štabu Partizana, Nemanja Jovšić, koji tvrdi da je njegov pulen zaslužio da brani boje Srbije na predstojećem Evropskom prvenstvu.

- Jovanović je, bez dileme, bio najbolji igrač Partizana minule sezone, držao je sve vreme formu na izuzetno visokom nivou i svaka mu čast na tome. Bio je na visini zadatka i, kako mi to volimo da kažemo, odlično je odradio svoj posao. Uz dužno poštovanje svih ostalih, mislim da je bio najkonstantniji golman u Superligi. Smanjio je broj grešaka na minimum i uticao na rezultate tima na bukvalno svakoj utakmici. Meni su čak draže odbrane na onim "manjim" mečevima, nego na derbijima koje su svi gledali, jer je on uvek donosio prevagu. Po svim parametrima, zaslužio je da se nađe u Nemačkoj - rekao je Jovšić za Informer i potom dodao:

- Aca ima ogromno samopozdanje, jak je karakter, a to je za golmane ključno. Bez toga nema ništa. Nekada čak moraš da budeš i prepotentan, jer to je takva pozicija, najodgovornija u timu. Pogotova kada si deo velikog kluba i reprezentacije, što nosi ogroman pritisak i rizik. On sve to poseduje, neverovatno je stabilan u glavi, s obe noge na zemlji, samouveren... Znam da detalji odlučuju, da selektoru nije lako, ali moje mišljenje je da je Jovanović kalibar za nacionalni tim - tvrdi Jovšić.

foto: FK Partizan

Bivšem golmanu Partizana se sviđa to što je žestoka konkurencija za mesto među stativama "orlova".

- Golmanska pozicija u srpskoj reprezentaciji je, trenutno, najjači deo tima. I najveća je borba za "jedinicu", a meni je baš drago zbog toga. Jedan period su u našoj sportskoj javnosti konstantno provejavali komentari da nemamo više čuvare mreže kao nekada. Evo, sada imamo nekoliko vrhunskih. Selektor Stojković i moj kolega Čumić će sigurno imati pakleno težak zadatak da odaberu samo jednog momka za mesto među stativama. A, sva četvorica su zaslužila da putuju na EURO - ističe Jovšić.

