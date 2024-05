KAKO JE NAJLEPŠA ŽENA STARE JUGOSLAVIJE PALA NA DŽAJIN ŠARM: Prelepa Hrvatica i slavni Srbin čuli su se i nakon njene UDAJE!

Na današnji dan 1946. rođen je najbolji jugoslovenski fudbaler svih vremena, legeda Crvene zvezde - Dragan Džajić.

Džajić je rođen 30. maja 1946. na Ubu, gde je u Jedinstvu načinio prve fudbalske korake.

Dragan Džajić je u Crvenu zvezdu došao kao petnaestogodišnjak, nakon maestralno odigranog juniorskog turnira u Valjevu gde su ga zapazili „lovci na talente“ najvećih klubova. Po prelasku u Beograd, Džajiću je trebalo samo šest meseci da zasluži poziv u seniorski tim, a kao važan istorijski podatak ostaće činjenica da je tadašnji trener Miša Pavić „velemajstoru“ ukazao šansu 8. juna 1963. godine u utakmici sa podgoričkom Budućnošću.

Prvu titulu u crveno-belom dresu osvojio je u narednoj sezoni 1964. godine, a ostaće upamćen i kao predvodnik generacije koja je prva u istoriji zabeležila het-trik u tadašnjoj ligi Eks Jugoslavije.

Petim naslovom prvaka okitio se 1973, a uz to je i četiri puta podizao pehar namenjen osvajaču nacionalnog kupa.

Statistika kaže da je zabeležio rekordnih 590 mečeva u Zvezdinom dresu i postigao 287 golova.

Nakon više nego uspešne igračke karijere Džaja je na predlog rukovodstva Crvene zvezde 1979. godine, seo u fotelju tehničkog direktora. Dvanaest godina kasnije osvajanjem titule prvaka Evrope i sveta, zajedno sa svojim saradnicima, Dragan Džajić, ispisao je najlepšu stranicu u istoriji srpskog klupskog fudbala.

Osim mesta tehničkog direktora velemajstor driblinga je od 1998. godine, obavljao u dva mandata i funkciju predsednika kluba. Pod njegovim rukovodstvom Zvezda je osvojila još tri prvenstva i četiri Kupa. Sa funkcije se povukao 2004. godine zbog bolesti i loših rezultata. Međutim, nikada nije mogao skroz da ode iz Zvezde.

Džajić je proglašen za treću Zvezdinu zvezdu.

Legenda Zvezde danas obavlja funkciju predsednika Fudbalskog saveza Srbije.

VELIKI ŠMEKER U MLADOSTI

Proslavljeni fudbaler bio je veliki šarmer u mladosti. Žene su bile lude za njim...

Iako u to vreme nisu postojali tabloidi, kao "bomba" odjeknula je vest da je slavni fudbaler osvojio srce Mis Jugoslavije 1968. - prelepe Dubrovčanke Ivone Puhiere.

Ovaj mladi ljubavni par bio je jako zanimljiv medijima u to vreme. Navodno, prelepa Ivona je bila luda za srpskim fudbalerom, nije krila da zbog njega navija za Crvenu Zvezdu, a njen otac se nadao da će mu sjajni fudbaler biti zet.

"Oni se vole, a i ja obožavam Dragana. Koliko sam video, Dragan je iskren, dobar i lep mladić. Naravno, i odličan fudbaler. Ne znam da li će se venčati. On meni još ništa nije rekao, a hoće li, to ćemo videti. Meni lično ne bi bilo mrsko da se oni venčaju", rekao je jednom prilikom Ivonin otac.

U intervjuu koji je prošle godine dao za hrvatske medije, Džaja se prisetio ljubavi iz mladosti i otkrio jedan zanimljiv detalj.

"Bila mi je devojka. Vrlo lepa. Ja mlad. Dešavalo se da se čujemo i nakon udaje. Sada imam suprugu Branku, dve ćerke i unuka Luku. Jako smo srećna porodica i dobro živimo u Srbiji", rekao je Džajić.

HAPŠENJE LEGENDE

Dragan Džajić je 5. februara 2008. godine, zajedno sa Vladimirom Cvetkovićem i Milošem Marinkovićem, uhapšen zbog sumnje da je proneverio oko 5 miliona € prilikom transfera fudbalera Gorana Drulića iz Crvene zvezde u španski klub Saragosa, tokom 2001. i 2002. godine.

Njih trojica su osumnjičeni da su deo novca kojim je plaćen transfer Drulića (oko 12 miliona nemačkih maraka) prebacili na bankovni račun koji otvoren u Komercijalnoj banci na Drulićevo ime, tako što je njegov potpis falsifikovan. Ugovorena cena transfera je bila 27 miliona maraka, a od toga je Druliću trebalo da pripadne 18 miliona.

Džajić je oslobođen 4. jula 2008, a protiv njega nije podignuta optužnica.

" U životu mi nije padalo na pamet da mogu biti uhapšen. Nikada neću zaboraviti policajce koji mi stavljaju lisice i kažu: 'Džajo, izvini.' Uvlače me u maricu, slikaju i onda će jedan od njih: 'Sad mu skini lisice.' Ponižen i uvređen sam i dan-danas. Hteli su da me sa svinjama pomešaju i provuku kroz blato. U istrazi sam proveo pet meseci. Kad ti donesu suvu boraniju, ili klot pasulj i kad vidiš onu plastičnu kašiku, to je da se čovek ubije. Druga je stvar kako ja to nosim. Sada svuda idem normalno, ali je ožiljak ostao", rekao je u jednom Intervjuu za "Nedeljnik".