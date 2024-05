PIKSI ODUŠEVIO CELU SRBIJU! EVO ZBOG ČEGA JE PRODUŽIO UGOVOR: "Mogao sam da zaradim puno više para, ali to nije bio moj motiv"

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, danas se obratio novinarima na početku priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo.

Odgovarao je Piksi na razna pitanja, a nezaobilazna tema bio je i ugovor koji je piksi nedavno produžio, pa će legendarni as sedeti na klupi Orlova do 2026. godine.

"Da li je moguće da se još priča o Piksiju... Da nisam zadovoljan, ne bih potpisao. Niko ovde nije na silu, da mi drže pištolj na čelu da se mora nešto. To je dogovor dveju strana, ja ne mogu da potpišem sam sa sobom. U svakom slučaju mi daje jednu ekstra motivaciju da nastavim da radim, daje mi kontinuitet da mogu da radim", rekao je Piksi nakon što je potpisao ugovor do 2026. godine.

foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Otkrio je Piksi da je odbio neke unosne ponude, jer mu je reprezentacija Srbije na prvom mestu.

"I za igrače znači jer znaju da će imati selektora neko vreme. Odbio sam ponude u martu zbog FSS, zbog činjenice da mi nastavimo saradnju. Mogao sam da zaradim puno više para, ali to nije bio moj motiv. To što se ranije dogovorilo, egzekucija je bila na kraju jer sam tražio da se sve sačeka do kraja prvenstva Srbije"

Kurir sport

Bonus video:

00:30 Piksi na Puškaš Areni