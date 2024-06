"TO SU PRIMERI KOJE MOŽETE DA DATE IGRAČIMA" Novi trener Liverpula OPČINJEN Novakom - Srbin ga ispiriše, ove lekcije je naučio!

Novi trener Liverpula, Arne Slot, oduševljen je srpskim teniserom Novakom Đokovićem, u kom pronalazi veliku inspiraciju.

Iskusni stručnjak je otkrio kako uči od osvajača 24 gren slem titule.

"Naravno ne taktički, jer je reč o drugim sportovima, ali to kako se u nekim od njih ovladava mentalnom stranom, može da vam pomogne. I ponekad to koristim na timskim sastancima pre utakmice. Koristio sam primere iz biciklizma, ili momenata sa Rolan Garosa gde smo videli kako Đoković dobija veoma težak meč. To je jedan od njegovih kvaliteta, da može da dobije meč kada mu ne ide najbolje, on opet uspe nekako da nađe put da pobedi. To su primeri koje možete da date igračima. Ali da budemo jasni, uglavnom pričamo o fudbalu i neće biti mnogo situacija da se priča o drugim sportovima. Ponekad to koristim, kad mislim da je potrebno", kaže Slot.

Slot je sa velikim uspehom predvodio Fejenord sa kojim je osvojio i šampionsku titulu u sezoni 2022/2023, a u Engleskoj ga očekuje veliki posao.

Era Jirgena Klopa je završena, ostaje da se vidi kako će se Holanđanin snaći u novom klubu.

