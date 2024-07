VAR STRUČNJAK PODIGAO NOVU PRAŠINU: Ekspert objasnio zašto je BIO penal za Englesku!

Fudbaleri Engleske plasirali su se u finale Evropskog prvenstva u fudbalu.

Engleska je nakon prave drame u Dortmundu savladala Holandiju sa 2:1 i zakazala veliko finale sa Španijom.

Mnogo bure podiglo se oko penala za Engleze, koji je Kejn nakon VAR intervencije pretvorio u izjednačujući gol.

Dan posle utakmice ovo je glavna tema engleskih i svetskih medija, a oglasio se Dejl Džonson, VAR stručnjak i pojasnio je zašto su se oglasili iz VAR sobe i sugerisali sudiji da dođe i pogleda snimak.

"Zašto je sudiji sugerisano da je ovo penal? Zbog prirode Damfrisovog starta, koji je imao krampon đona okrenut prema Kejnu dok je pokušavao da šutne loptu", započeo je Džonson i nastavio:

"To se smatra neopreznim, bezobzirnim startom i to je ujedno i razlog zašto je igraču Holandije pokazan žuti karton. To je jedna situacija u fudbalu gde se start i nakon udarca može protumačiti kao prekršaj - onda kad je start bezobziran ili opasan", objasnio je Džonson.

Kurir sport