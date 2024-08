GENERALNI DIREKTOR RADNIČKOG PODNOSI OSTAVKU! Prvi čovek Kragujevčanu SLOMLJEN: Obrukali smo grad, državu i klub!

Radnički iz Kragujevca iznenađujuće je eliminisan od Mornara Bara nakon jedanaesteraca u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Neuspeh je zaboleo sve klubu, a ostavku je najavio i generalni direktor kluba Igor Konatar koji se oglasio saopštenjem.

"Posle jučerašnjeg poraza u Podgorici, osećam moralnu odgovornost da kao direktor prvi podnesem ostavku. Očekivali smo pobedu, baš kao što sada osećam da smo izneverili naše verne navijače i ljubitelje fudbala.Smatram da sam prvi od koga se očekuje da preuzme odgovornost za pretrpljeni poraz, koji doživljavam kao veliku bruku za klub, grad i državu.Nastala situacija je nešto što me, žargonski rečeno, „razjeda“ i upravo takvo osećanje je razlog čina, koji ću odmah po povratku sa odmora, odnosno, narednih nekoliko dana i praktično realizovati.Časno sam i sa velikim namerama ušao u upravnu strukturu ovog kluba, postigli smo mnogo, ali sam lično očekivao mnogo više.Sve sto sam obećao u vezi sa rekonstrukcijom našeg stadiona, završiću do kraja, u toku otkaznog roka od 30 dana.Ovo je vrsta moralne obaveze koju osećam u sebi, da preuzmem odgovornost i dam ostavku na funkciju direktora, ne ulazeći u to čija je najveća odgovornost za ovakav rezultat i poraz naše ekipe.Zahvaljujem se svima na podršci koja nam je ukazana, a FK Radnički 1923, čiji navijač ostajem i dalje, želim mnogo uspeha na svim poljima u predstojećem periodu", naveo je u svom saopštenju Igor Konatar.

Kurir sport