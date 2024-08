OŠTRO SAOPŠTENJE CRVENE ZVEZDE: Sve ima svoje granice! Rukovodstvo Partizana se krije iza Stanojevića!

Fudbalski klub Crvena zvezda oglasio se saopštenjem povodom konferencije za medije na kojoj je trener Partizana Aleksandar Stanojević između ostalog rekao "Razumem da je Zvezda Srbija, ali i mi smo Partizanovci pomalo".

Saopštenje vam prenosimo u celosti:

"FK Crvena zvezda izbegava da se oglašava saopštenjima i pokušavamo da ne doprinosimo negativnom ambijentu srpskog sporta, ali posle današnje konferencije za štampu Aleksandra Stanojevića mi prosto ne možemo da ostanemo nemi.

Sve ima svoje granice.

Rukovodstvo FK Partizan nastavlja da nalazi glasnogovornike preko kojih ne bira sredstva za manipulaciju i pronalaženje alibija za svoje dugogodišnje neuspehe.

Rukovodstvo Partizana trenutno se krije iza Stanojevića i njegovih izjava i tako konstantno pokušava da izbegne svoju ličnu odgovornost.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Godinama i sami njihovi navijači traže njihovu smenu, ali oni krivica uvek nalaze u drugome, a ne u samom sebi. Skupštinu FK Partizan kao najviši organ kluba su kompletno privatizovali i stavili je pod sopstvenu kontrolu, na taj način onemogućavajući bilo kakvu njihovu, pravnu, odnosno institucionalnu smenu.

Ta priča o ugroženosti Partizana od kojekakvih sila traje već čitavu deceniju i postala je već davno vidjena matrica kojom pokušavaju da predstave FK Partizan kao neku žrtvu, koju neko gazi i pokušava da ga uništi. Ta priča je već dojadila i samim navijačima FK Partizan.

Aleksandar Stanojević tradicionalno nastavlja sa podizanjem tenzija u fudbalskoj javnosti, ne bi li pokrio sopstvene neuspehe i neuspehe kluba koji vodi. Mnogo je neistina izgovorio danas na konferenciji koja je trebala da bude posvećena Partizanovoj evropskoj utakmici. O svemu je govorio osim onome o čemu je trebalo i šta stvarno interesuje Partizanovu javnost: zašto je Partizan do sada u Evropi primio 10 golova, ima 3 poraza iz 3 utakmice i pored dva meča na svom terenu? Dobronamerno savetujemo Stanojeviću da se bavi svojim timom i klubom kako bi održali to veliko ime svog kluba, a ne na ovakav sramotan način predstavljali i sebe i srpski fudbal u Evropi.

Stanojević se danas izmedju ostalog dotakao i pravila o bonus igračima. Odluka o dva bonus igrača je doneta na Skupštini zajednice klubova jednoglasno od strane svih 15 klubova, osim FK Partizan, 10. juna, odnosno 41 dan pre početka ovogodišnjeg prvenstva. Isti uslovi važe za Zvezdu, Partizan i sve druge klubove - dva bonusa u startnoj postavi. I odmah da kažemo da ćemo insistirati da u narednoj sezoni svaki klub ima po tri mlada bonus igrača u svom timu jer želimo da mladi igrači dobiju šansu u srpskom fudbalu.

foto: AP

Šta se desilo sa čuvenom Partizanovom Omladinskom školom i zašto je to njima osnovni problem, zašto su za bonusa doveli igrača stranca kome su pet dana pred početak prvenstva obezbedili srpsko državljanstvo? To su pitanja za njihovu upravu i Stanojevića, a ne za srpski fudbal i državu.

Stanojević dalje nastavlja pričom o suđenju, a neverovatno je da sudija na utakmici ne svira očigledno igranje rukom fudbalera Partizana, nego VAR mora da interveniše. Takođe, skandalozno je kako se glasnogovornik Stanojević i njegovi igrači nesportski ponašaju na samom terenu. Guraju sudije, vredjaju ih i psuju, tako vrše pritisak i prolaze nekažnjeno. Takvo ponašanje bi bilo gde u Evropi proizvelo višemesečnu suspenziju, a FSS konstantno ćuti jer je stvorena klima da je Partizan žrtva i da prema njima ne smete sprovoditi FIFA pravila igre.

VAR i TV prenosi su toliko smanjili uticaj sudijskih odluka na rezultat, da je o tome iluzorno pričati. Uprkos tome, FK Partizan ima očiglednu pomoć sudija, što se videlo već u ovom delu prvenstva kada glavni arbitar nije usvojio sugestiju VAR na meču protiv Železničara i odbio da dosudi penal za ekipu iz Pančeva. Kao i to što sudija "nije video" očigledno igranje rukom Markovića protiv IMT. Alibi za alibijem i skretanje pažnje sa pravih problema unutar Partizana.

foto: Starsport©

Dalje je glasnogovornik Stanojević pričao i o tome da Partizan dobija finansijsku pomoć države, ali da on ne dozvoljava da ga ta država gazi. U čemu to država gazi Stanojevića? Time što FSS uvodi dva bonus igrača za sve klubove kao meru ozdravljenja srpskog fudbala? Pitamo se da li je Stanojević trener ili je zadužen i za finansije i odnose sa državom. A vrlo dobro zna da bi se FK Partizan odavno ugasio da mu nema finansijske pomoći te iste države koju danas proziva.

FK Partizan ima velike probleme. To je očigledno. Ne proizvode igrače, nemaju rezultate u Srbiji, nemaju rezultate u Evropi i naravno da nemaju dobre finansije. I onda država mora da ih spašava i poklanja im novac za licencu, da bi oni državi vraćali na ovakav način, dizanjem buke kako su potlačeni. FK Crvena zvezda nikada nije tražila od države finansijsku pomoć za licencu, ali poštuje državu Srbiju svesna šta sve država radi za srpski sport bez obzira na klupske boje. Kada ne budemo sposobni da Crvenoj zvezdi omogućimo normalno funkcionisanje ovo rukovodstvo ce se povući i svoje mesto prepustiti nekome ko to može bolje od nas. To je odgovorno ponašanje koje bi trebalo da krasi i naše kolege u FK Partizan.

foto: Profimedia

Brine Stanojević takođe o tome gde Zvezda igra protiv Čukaričkog... Mi ćemo igrati na neutralnom terenu, jer su uslovi za igru na Banovom brdu nemogući i to samo pet dana pre najvažnije evropske utakmice za naš klub. O tome treba da vodi računa komisija za prijem terena FSS. Pri tome, Partizan je protiv Napretka kao gost igrao na svom stadionu što se nikada nije desilo u istoriji našeg fudbala. Tada su i liga i FSS Stanojeviću bili odlični.

Nakon godina obmana i laži od strane Partizana i njegovih glasnogovornika koji su u velikoj meri kontaminirali veliki deo Partizanovih navijača, FK Crvena zvezda smatra da ne može više ostati nema na ovakvo uništavanje drugog najvećeg fudbalskog kluba u Srbiji, kao i obmanjivanja javnosti radi ličnog interesa i opstanka pojedinaca unutar FK Partizan.

Ovo je naša obaveza prema srpskom fudbalu i prema narodu koji voli i Partizan i Crvenu zvezdu", poručili su Ljutice Bogdana 1A.

