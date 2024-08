KAKAV JE TO GOSPODIN: Bekam bio uz Eriksona sve do smrti! Otkriveni detalji koji gađaju direktno u srce!

Dugogodišnji kapiten reprezentacije Engleske, veliki Dejvid Bekam, bio je uz pokojnog švedskog trenera Svena Gorana Eriksona praktično sve do smrti. Na današnji dan, u kojem je slavni fudbalski stručnjak preminuo nakon duge borbe protiv teške bolesti, otkriveno je da je upravo Bekam otišao među poslednjima da se oprosti sa njim i da provedu zajedničke trenutke.

Sven Goran Erikson bio je selektor Engleske duže od pet godina (2001-2006) i u tom periodu je blisko sarađivao sa Bekamom, a blizak odnos zadržali su doslovno do poslednjeg dana. Pre dva meseca, Šveđanin je ovako prepričaon jihov susret:

"Došao je sa šest litara vina. Bile su to berbe iz godina koje mi bile važne. Imao je vino iz 1948, što je bila godina kada sam se rodio i to je bilo veoma lepo od njega. Bio je iskren, mogao je da se ponaša kao 'diva', ali on je baš sve suprotno", kazao je bivši trener Sampdorije, Lacija, Rome, Mančester sitija, Lestera...

foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Bekam mu je doneo i vino iz 1982. godine, kada je Erikson sa Geteborgom osvojio Kup UEFA, a u ruci mu je bilo i vino iz 2000. godine, u znak sećanja na slavnu sezonu 1999/2000 Serija A, u kojoj je Erikson postao šampion sa slavnim Lacijom za koji su igrali Siniša Mihajlović, Dejan Stanković i drugi nezaboravni asovi.

"Dejvid Bekam je čak uzgajao i krompir i spremio je i meso iz svog gazdinstva. Dan pre nego što je došao poslao je kuvara koji je napravio hranu i onda je došao Bekam i sedeo je dan sa mnom. Sedeli smo zajedno i mnogo ćaskali o fudbalu", otkrio je pokojni Erikson.

Tokom svoje "oproštajne" turneje, Erikson je dobijao dirljive ispraćaje u Liverpulu, koji mu je ostvario želju da sedne na klupu Redsa u revijalnoj utakmici, u Đenovi su ga dočekali kao ikonu Sampdorije, a nije potrebno isticati kako su se Šveđani opraštali od njega. Otišao je jedan od zaista najvećih trenera novije istorije fudbala.

Kurir sport / Mondo