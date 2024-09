O čemu se zapravo radi? Torcida je u bratskim odnosima sa jednom grupom navijača Benfike koja se zove "No Name Boys" i to prijateljstvo traje od 1994. godine, usled jednog tragičnog događaja u Dalmaciji, u kojem je stradao jedan od vođa navijača tima iz Lisabona. Splićani su na derbiju protiv Dinama u Zagrebu razvili transparent posvećen navijačima Benfike i tako najavili svoj dolazak u Beograd.