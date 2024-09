River je na gostovanju Boki juniors stigao do pobede rezultatom 1:0 uz ozbiljnu dramu u samoj završnici utakmice na popularnoj "Bombonjeri".

Strelac pogotka za goste bio je Manuel Lanzini u 20. minutu, a do gola je stigao i domaćin i to u 97. minutu, ali je on zbog kontakta lopte sa rukom napadača poništen nakon intervencije VAR-a i provere ponovljenog snimka.