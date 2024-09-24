Evropska fudbalska unija (Uefa) odlučila je da oduzme stadionu San Siro u Milanu domaćinstvo finalne utakmice Lige šampiona 2027. godine.

Uefa je od gradskih vlasti Milana zatražila garancije da će stadion biti dostupan u vreme odigravanja finala, a pošto gradske vlasti nisu mogle da daju te garancije, Uefa je "Uefa je odlučila da ne dodeli Milanu domaćinstvo i da ponovo otvori proces nadmetanja za određivanje odgovarajućeg mesta".

Krovna organizacija evropskog fudbala je navela i da ima za cilj da izabere konačno mesto odigravanja do sledećeg juna. Naredna dva finala Lige šampiona igraju se u Minhenu i Budimpešti.

San Siro, stadion koji ima kapacitet od oko 75.000 mesta, četiri puta je bio domaćin najznačajnije utakmice evropskog klupskog fudbala (1965, 1970, 2001. i 2016).

