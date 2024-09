Obećanje koje je dao navijačima nije ispunio, a razloga zašto je to tako ispalo je previše. Ono što može lako da se zaključi jeste to da takozvana uprava kluba nije ispunila svoja obećanja data stručnjaku koji je dan nakon 174. večitog derbija podneo ostavku.

"Prva stvar, nisam završio započeti posao. Otišao sam u jednom trenutku gde po mojoj proceni, iz ovog ugla, sam pogrešio. Druga stvar, kao svaki trener imam svoju ambiciju i izazov, ovo je jedan veliki izazov za mene. Kada vas zove Partizan morate da razmislite. Nisam imao predstavu da ću se vratiti do nedavno, do pre nekoliko dana kada smo prvi put stupili u kontakt. Generalno, ni na kraj pameti mi nije bilo da ću se vratiti".

"Postoje u našim razgovorima uveravanja da ćemo biti pojačani u svakom pogledu, u svim strukturama. I u igračkom i u rukovodećim kadrovima, to nam je važno. Iz tih razgovora sam shvatio ozbiljnost Partizana da ide napred. Iz tog razloga sam potpisao ugovor na tri godine jer mislim da je potrebno vreme da se neke stvari urade. Ovog puta idem do kraja. Do kraja, svi zajedno, nadam se sa što viče navijača, u jednu tešku, hrabru borbu".