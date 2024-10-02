Italija, koja će zajedno sa Turskom organizovati Evropsko muško fudbalsko prvenstvo 2032. godine, kandidat je za organizaciju Evropskog prvenstva ženskog fudbala 2029. godine, saopštio je Italijanski fudbalski savez.

"Cilj je da se konsoliduje razvoj italijanskog ženskog fudbala, organizovanjem ovako velikog događaja, i da se uključe gradovi i stadioni koji nisu uključeni u kandidaturu za Evropsko prvenstvo 2032. godine", navodi se u saopštenju.

Predsednik Italijanskog fudbalskog saveza Gabrijele Gravina izrazio je uverenje da bi organizacija ženskog prvenstva omogućilo usavršavanje kapaciteta u perspektivi Evropskog prvenstva 2032. godine.

Italija je već bila domaćin Evropskog prvenstva za ženski fudbal 1993. godine. Takmiči se sa Nemačkom, Portugalom i zajedničkom ponudom Švedske i Danske.

Evropska fudbalska unija (Uefa) će naredne godine saopštiti ime zemlje domaćina tog prvenstva, a naredno izdanje će biti u Švajcarskoj od 2. do 27. jula 2025. godine.