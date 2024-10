Fudbaler Mančester sitija Mateuš Nunješ uhapšen je u Madridu 8. septembra posle haosa koji je napravio u jednom noćnom klubu. Sve do sada ništa se nije znalo o hapšenju Nunješa, da bi posle gotovo mesec dana otkriveno da je čak odveden u policiju na ispitivanje!

Šta je uradio Mateuš Nunješ? Prema informacijama do kojih su danas došli engleski mediji, napao je jednog muškarca u toaletu noćnog kluba "La Rivijera" pošto ga je navijač fotografisao. Nunješ ga je pratio do toaleta i tamo mu je oteo telefon kako bi brzo obrisao sporne fotografije, a posle svega je došlo do gužve i policija je stigla na lice mesta kako bi ispitala obojicu vinovnika ovog neobičnog incidenta.