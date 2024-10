"Uglavnom je za mene to posebno, pošto igrači idu u svoje reprezentacije i o tome će misliti. Da smo izgubili ili odigrali nerešeno, bio bih tužan tri ili četiri dana. Zadovoljan sam početkom sezone. Ako me pamte samo zbog starta, onda to nije bio najbolji period u eri Liverpula", rekao je Slot za Ti-En-Ti (TNT), preneo je Skaj.