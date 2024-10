Između ostalog, rekla je da je fudbalerov gest prema srpskim fudbalera bio "uličarski" i na to je Džakin otac reagovao telefonskim uključenjem, pa pretnjama.

"Potez Granita Džake je sramota! To je uličarski postupak. Tragedija je što niko u našoj zemlji ne osuđuje ovu fotografiju. Dva dana se bavimo fotografijom, a gest na njoj degradira samo Granita Džaku. Kakvu vrednost za nas ima ova fotografija? Šta govori o nama ova fotografija, ako mi slavimo takav gest?", istakla je tada Zana Avdiju.

Ona se tokom ovog televizijskog gostovanja "borila" protiv ostalih gostiju, koji su joj često prekidali rečenice. Dok se borba u studiju rasplamsavala, Avdiu je istakla da je gest Granita Džake "simbol sek*ualnog napada", što je šokiralo ostale goste u emisiji. Zana je jednom od njih rekla da joj je žao što on nema nikakav nivo i što ga samo ovakvi postupci čine ponosnim. Ovo gostovanje revoltiralo je Ragipa, oca Granita Džake, koji se telefonskim pozivom uključio u program.

"Hteo sam samo da podsetim ovu damu Zanu, ali neću pričati previše detalja o tome ko je ona. Molim te, ne želim nikakvu diskusiju sa tobom. Kada Granita nazove uličarem, to je velika šteta. Ona sedi u ovoj emisiji i nema pojma o sportu, emocijama, albanskoj kulturi... Ne znam ko je pozvao takvu ženu. Došla je da se suprotstavi dečaku albanske krvi, momku koji svakog Albanca čini ponosnim", rekao je Ragip.

"Čujem se sa Granitom svakog dana i svakog sata, jer je on moj sin. Veoma mu teško pada sve što se dešava, to što ga kritikuju ljudi poput ove Zane. Granit uvek vodi kampanju protiv nasilja nad ženama na Kosovu. On rizikuje čitavu svoju karijeru zbog priče o tome ko je silovao naše žene, majke i sestre na Kosovu. I onda ona dođe i nazove ga uličarem?", rekao je Granitov otac, pre nego što je napravio skandal!