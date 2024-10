Biće to susret najboljeg tenisera svih vremena i najboljeg tenisera u ovom trenutku. Đoković će pokušati da dođe do nestvarnog uspeha i 100. titule u karijer, ali tek prve u ovoj sezoni, dok će Siner, u slučaju pobede po sedmi put u sezoni podići trofej, a takođe i izjednačiti međusobni učinak dvojice tenisera, s obzirom na to da Novak trenutno na sedam mečeva ima jednu pobedu više.