PARTIZAN BI TREBALO DA KRENE OD NULE! DA VASKRSNEMO KAO RENDŽERS! Legenda crno-belih grmi zbog stanja u Humskoj: Boli me kad gledam derbi...

Kao igrač Partizana Goran Bogdanović imao je i jednu nemilu scenu sa nekadašnjim prijateljom i saigračem Kujtimom Šaljom, albanskim fudbalerom koji je igrao za Hrvatsku posle raspada Jugoslavije. Šalja je bio član Partizana u sezoni 1983/1984, a služio je vojsku zajedno sa Bogdanovićem u Beogradu. Kasnije su njih dvojica imali jednu veoma neprijatnu situaciju koju je izazvao fudbaler rođen u Prizrenu. Bilo je to na utakmici u Zagrebu 1990. godine, između Dinama i Partizana.

- Mi smo bili odlični drugari! Služili smo u sportskoj četi, nas dvojica i Darko Pančev. Bili smo nerazdvojni. Sa Darkom sam i danas veliki prijatelj, pričao sam vam. Partizan je gostovao u Zagrebu, igrali smo protiv Dinama. Bilo je to teško vreme, rasturala se zemlja. Njihovi navijači svašta su skandirali sa trbina. Milutin Šoškić je tada ušao u teren i mi smo rešili da prekinemo utakmicu, jer je vređanje bilo neizdrživo. Tada mi je prišao Kujtim Šalja i pljunuo me u lice. Krenuo sam da mu vratim... Ali, sam stao, zaustavili su me. Njemu na čast! Pokazao je kakav je čovek... Nisam mogao da verujem šta radi. Kada sam pričao Pančevu šta sam doživeo, Darko nije mogao da veruje. Voleo bih da vidim Šalju. Da ga pitam, da li se stidi... Svašta bih imao da mu kažem - otkrio je Goran Bogdanović.