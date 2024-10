"Apsolutno sam oduševljena što je Tuhel preuzeo posao u Engleskoj. On je pobednik u potpunosti. Bila sam njegov veliki obožavatelj dok je radio u Čelsiju i jako mi se sviđao dok je vodio Bajern iako je tamo imao malo problema. Zna da privuče navijače na svoju stranu, a dobro se nosi i s medijima, što znam iz ličnog iskustva. Kad sam ga intervjuisala u prošlosti, uvek sam ga smatrala vrlo šarmantnim. On poznaje engleski fudbal. Ima međunarodno poštovanje. To je sjajan spoj", rekla je Vuds.