Crvena zvezda je doživela najteži poraz u Ligi šampiona ove sezone, a da stvar bude gora, rezultat je mogao da bude i nepovoljniji da nije bilo sreće u pojedinim situacijama.

Prema rečima fudbalskog analitičara Ranka Stojića, Zvezda je u prvom poluvremenu odigrala još i dobro organizovano, pametno, bez mnogo dodavanja i učešća u igri, pre svega sa idejom da odigra na Šerifa Endijaja, ali to za sobom vuče posledice.

"Kada pak igrate tako, imate drugi problem. Kada pogledate statistiku, Monako je imao tri puta više dodavanja za prvo poluvreme, što znači da Zvezda mora mnogo da trči. Istovremeno, dobro se kreću igrači Monaka između linija i svi u Zvezdi se troše kada trče. Šerif Endijaj nije imao pomoć Silasa i dobio je grčeve. Koncentracija pada i kada ste u naponu, u crvenom, teško je zadržati koncentraciju. Taj intenzitet je skupo plaćen. Zvezda nije navikla na taj intenzitet kroz srpsku ligu", objasnio je Ranko Stojić tokom gostovanja na TV Arena Sport.

"Drugi razlog poraza je što... Potpuno razumem Vladana Milojevića. Ima problem i to moram da objasnim u dve rečenice. Monako na svakoj poziciji ima dva igrača. Tim je tako dobro balansiran i koncipiran, na svakoj poziciji dva kvalitetna igrača. Ako se povredi jedan, uskače drugi - istog kvaliteta. Milojević je imao problem zbog rotacije igrača jer nema dobro izbalansiranu rotaciju igrača da bi svako od njih igrao u svom registru, na svojoj poziciji", naglasio je Stojić.

To je rezultovalo time da pola igrača koje je Vladan Milojević poslao na teren igra van svoje pozicije, dok je brojnim promenama u toku samog meča - još više zbunjivao igrače.

"Milojević je bio primoran da menja pozicije igračima. Nije dobro izbalansiran kadar i na ovom nivou, protiv takvog rivala, to je realno problem. Jeste tu i taj gol u 47. minutu, ali to ne bi smelo da ih poremeti jer imate još celo poluvreme. Da nije Monako dao taj gol, drugo poluvreme bi bilo isto. Mnogo posla ima Zvezda jer drugi mnogo napreduju i vode računa o svim detaljima, imamo mi entuzijazma, ali mnogo improvizacije ima tu. Prvo poluvreme je ohrabrenje, ali moramo da radimo da Zvezda može da igra taj intenzitet. A budimo realni, Monako nije taj intenzitet kao Mančester siti, Liverpul ili Real Madrid, što je još stepenica više", bio je zaključak Stojića za kraj.

