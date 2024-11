- Glupost! Šta više reći? Ako se to njih tiče, to je njihova stvar. Od nas su pravili Cigane, psovali su nas, vređali... A, onda su rekli da su se samo šalili. Imaju kompleks prema nama. To što rade je glupost. Umesto da se bave svojim poslom, da igraju fudbal, oni su se odlučili za nešto drugo - rekao je Miodrag Belodedić za portal GSP i nastavio o dešavanjima u Prištini, kada su Rumuni u nefudbalskim uslovima slavili rezultatom 2:0: