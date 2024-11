"Otac mi je preminuo tokom utakmice u Kazahstanu, dok smo igrali kvalifikacije. Bio je to dug let avionom, sećam se da smo po povratku, nakon utakmice, sleteli na naš aerodrom. Tadašnji predsednik Saveza, Zvezdan Terzić, je bio tu, a vozač iz Saveza je kupio novine. Na njima sam video vest o smrti mog oca – to se desilo baš dok sam sleteo. Bio je to potpuni šok. Bio sam pozvan od strane brata i kuma, koji su mi obavili poziv u trenutku kada sam gledao vest u novinama", rekao je Vladimir i dodao: