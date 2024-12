S obzirom na to da su Letonija i Andora daleko od ozbiljnih reprezentacija, a da je Engleska velika sila, već sada može da sepretpostavi da ćemo se sa Albanijom boriti za drugo mesto. Takvog stava su i na Ostrvu gde su već unapred proglasili Englesku na Svetskom prvenstvu, prezadovoljni kako se žreb odigrao za njih - posebno ako se zna da su zbog promene pravila stigli do prvog šešira.

"To je to. Tomas Tuhel i Engleska su dobili prilično direktan put do grupe na Svetskom prvenstvu 2026. Srbija će biti naš najteži protivnik i test za Tuhela i njegove igrače, dok će sa Andorom igrati na 'plastičnom terenu'. Tu zapravo počinju i završavaju se sve naše brige. Nema izgovora, Tomase", dodaje se.