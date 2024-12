- Vidim svi galame i viču " Siner", kad sam se pojavio. Navijači! Ja kao mašem da nisam. Ali, ne vredi. Obezbeđenje me otprati do lifta, ja im kažem „hvala ljudi“. Tako da sam tih 100 metara bio Janik Siner, a navijači su urlali i vrištali. Nisam imao hrabrosti da odem do navijača i potpišem se umesto njega.