"Arijaga je napravio disciplinski prekršaj kakav nisam doživeo ni kao igrač, ni kao pomoćni trener. To se desilo dan pred utakmicu sa IMT-om (1:1). Što se mene tiče, on je završio sa ovim delom sezone. Rekao sam to decidno čelnicima kluba odmah posle treninga", rekao je Jovanović.