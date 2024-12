Posle svega oglasila se i Vojvodina i to saopštenjem koje prenosimo u celosti.

Bez i najmanje želje da umanjimo bilo čiju odgovornost, ili da na bilo koji način opravdamo ponašanje trenera Lalatovića, koje je bilo u potpunoj suprotnosti sa vrednostima, renomeom i ugledom FK Vojvodina, želimo da podsetimo da je do verbalnog sukoba dvojice trenera došlo još dok je meč trajao (u 70. minutu), i da je nastavljen i u tunelu prema svlačionicama i to van oka kamere. Šta je i da li je neko od dvojice trenera tom prilikom uvredljivo izgovorio, to treba da utvrde disciplinski organi i Lige i Saveza.