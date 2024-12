Slušaj vest

Trener Vojvodine Nenad Lalatović izvinio se zbog skandala koji je izazvao po završetku utakmice njegovog kluba sa Radničkim 1923 iz Kragujevca.

Lalatović se sada javno izvinio za događaj, pre svega svom klubu i navijačima, u razgovoru za Mozzart sport.

“Želeo bih prvo da se za svoj postupak izvinim kome treba, a to su pre svih fudbalski klub Vojvodina i njeni navijači. Meni je pred početak utakmice bitno bilo samo da pobedimo Radnički bez četvorice igrača. Da pobedimo Radnički, koji je došao da nas pobedi i izbaci nas iz Evrope. I zbog toga sam bio srećan, presrećan, đuskao sam u svlačionici sa igračima”.

Detalji sa meča Vojvodina - Radnički 1923

Otkud onda one scene u sali za konferencije?

“Još u toku utakmice smo imali verbalni duel, trebalo je da moji igrači iz fer-pleja izbace loptu, nisu to učinili. Feđa mi se obratio, ja sam rekao: Nisam video. Onda su posle toga i oni bili u istoj situaciji, isto nisu izbacili loptu, krenuli u kontru, zamalo nam nisu dali gol. Ja sam se okrenuo i rekao: Zašto sad vi ne izbacujete? I tu je bilo malo oštrih reči, izletela mi i psovka, to je moja greška. Jedina moja greška”.

Sve se, prema Lalatovićem rečima, nastavilo posle utakmice, u tunelu koji ide iz svlačionice do sale za konferencije.

“Ja đuskam s igračima, mogli smo da budemo na minus sedam, a prišli smo na jedan, i iz te sreće izlazim u tunel, prolazim pored njega, ne javljam mu se. On ubrzava korak, govori: Kako te nije sramota! Ja mu kažem: Skloni se! On sve vreme ide meni rame uz rame i pita me kako me nije sramota. Govorim: Feđa, skloni se, nemoj da me provociraš. Pratio me je sve do stolica, onda kad smo ušli, nastavlja, stavio je ruku pored moje, onda sam je ja sklonio, rekao mu: Teraj se! I skočio sam… Neshvatljivo. Moja greška, izvinjavam se. Ispao sam seljačina, sramota me je samog sebe što sam zbog onakve glave ja po ko zna koji put ispao primitivac”.

Lalatović dodaje i da nije Dudića vređao na nacionalnoj osnovi.

“On je tako provocirao Vladana Milojevića, Marku Saviću nije hteo da pruži ruku, pa setite se posle utakmice sa Mornarom šta je bilo. I on je meni, kad smo igrali, a ja radio u Lučanima, rekao da ne sme u Beograd, jer ga ne voli navijači Zvezde zbog Milojevića. Rekao sam mu: Ne boj se, niko tebe neće dirati. Srbija je velika, ovde prihvatamo i Bošnjake i Arape i Kineze. Pa ja nemam ništa protiv Bošnjaka, u Novom Pazaru me obožavaju. A, zamislite da sam ja ovo uradio u Sarajevu? Nije ni važno, ali kunem se u svoju majku: Ništa mu nisam rekao na nacionalnoj osnovi. Pravi sad žrtvu od sebe, a ovde je prihvaćen kao Miloš Obilić. I neka je, zaslužio je, ali za mene on nije Obilić, on je samo Feđa Dudić i ja sam njega na terenu ponizio”.

Za kraj…

“Poštujem Dudića kao trenera, ali nisam ga sigurno napao iz čista mira. Ja sam ga na terenu ubio, u svim segmentima sam kao trener pobedio. On je mene isprovocirao. Ja sam ispao najveći seljak. Nisam hteo da sklonim. On je počeo da pravi žrtvu kad je video da se snima kamerom. On je bio pripremljen za to. Ja sam bio srećan, ja sam bio veseo. Da smo izgubili – ode meni glava. Ali on me je čekao, želeo je predstavu i ja sam se, gluperda, upecao. Ispao sam budala, primitivac. Žao mi je, ja to nisam. I još jednom se izvinjavam”.