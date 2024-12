Trener Vojvodine tvrdi da je njegov kolega iz Radničkog 1923 tačno znao šta radi kada su se upalile kamere

Nenad Lalatović, trener fudbalera Vojvodine, želi da se čuje i njegova istina o sukobu sa kolegom Feđom Dudićem. Kurir je kontaktirao uspešnog srpskog trenera kako bismo saznali iz prve ruke, šta je dovelo do toga, da se dese neprimerene scene pred konferenciju za medije, posle meča u Novom Sadu, koji je Vojvodina rešila u svoju korist rezultatom 3:2 protiv Radničkog 1923.

Nenad Lalatović i danas, kako sam kaže, oseća se loše, jer je sebi dopustio da usled niza provokacija bude izmanipulisan i u javnosti označen kao nasilnik.

Pao na provokaciju - Nenad Lalatović Foto: Starsport

- Rekli su mi u klubu da bi bilo najbolje da o tome više ništa ne pričam. Završena je priča, gotovo je, ja sam označen kao krivac, prihvatio sam kaznu i platiću za to. Ali, voleo bih da se zna istina, jer ono što se desilo pred kamerama, samo je posledica onoga što se dešavalo pre toga. Na utakmici se prvo on meni obratio, sa rečima zašto moji igrači ne izbace loptu... Onda se desilo isto na suprotnoj strani, pa sam i ja njemu dobacio. Pogrešio sam što sam mu tada rekao da jede g... I sve je bilo mirno do kraja utakmice - priča za Kurir Nenad Lalatović i nastavlja:

- On je mene sačekao pored tunela, a ja sam prošao pored njega, nisam želeo ni da mu se javim. Bio sam srećan zbog pobede. Utakmica je bila takva da je on očekivao, da će nas pobediti. I zato je počeo da me provocira sa pričom šta ja ima njemu da govorim dok smo na terenu. Sve vreme me je provocirao dok smo išli ka sali za konferenciju. Namazan je, voli da se bavi takvim stvarima. U jednom trenutku, kada je video da su upaljene kamere i telefoni počeo je sa svojom predstavom. Kad sam mu prišao, dok je sedeo, tiho je, onako kroz zube procedio i rekao mi da sam pič... To nije moglo da se čuje. I tu me je navukao. Skočio sam. Tu ja pravim najveću grešku. I govorim ono što ne treba. Zato želim da se izvinim navijačima Vojvodine, upravi kluba i predsednika Dragoljubu Zbiljiću.

Sukob sa Lalatovićem - Feđa Dudić Foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Nije trebalo Nenadu Lalatoviću postavljati bilo kakva pitanja.

- On je taj koji je želeo sukob, kako bi se pokrio, jer je izgubio utakmicu. Uspeo je da skrene pažnju sa poraza, što je taktički bio nadmudren i nadigran. Mnogo mi je krivo što me je jedan takav čovek isprovocirao. Naseo sam kao neki seljak, ispao sam budala i krivo mi je zbog toga. On je tip, sa takvom glavom, koji može da isprovocira, tačno je znao šta radi. Nisam ja prvi sa kojim se sukobio. Pa, setite se kako je isprovocirao Vladana Milojevića, jednog gospodina i mirnog čoveka. Šta je radio Marku Saviću u Pančevu, znaju to ljudi iz uprave Železničara. Provocirao je i Tomislava Sivića u Novom Pazaru, pravio tamo haos, pa je klub dobio kaznu od četiri utakmice suspenzije. Zvao me je trener Mogrena Zoran Đurašković da mi kaže šta je njima radio letos, kako ih je nazvao pič... i rekao im da se sad valjaju, kada je Kragujevac dao gol. E, to je takav čovek, koji od sebe pravi žrtvu.

Nenad Lalatović posebno žali što sve pokušava da se predstavi kao incident sa nacionalnom konotacijom.

- Mene su isto veče zvali ljudi iz Novog Pazara, Bošnjaci, jer tamo imam mnogo prijatelja. Dali su mi podršku, rekli mi da oni mnogo dobro znaju Feđu Dudića. On je taj koji je sve pokušao da režira kao nekakav međunacionalni incident, on je to govorio dok su kamere bile uključene. Tačno je znao šta radi. Da vam kažem nešto. Mi Srbi smo veliki narod, a ova naša Srbija je velika zemlja, najmoćnija u regionu. Svi su ovde dobrodošli, ali baš svi, mi nikada nismo gledali ko je koje nacije ili vere. Nas Srbe to nikada nije zanimalo, mi sve prihavatmo. Eto, taj isti Feđa Dudić je u kameru, u direktnom prenosu čestitao Dan nezavisnosti BiH na srpskoj televiziji, a tog dana je ubijen Srbin u Sarajevu. I... Niko mu ništa nije rekao. Eto, koliko je on nezaštićen u Srbiji. Morao bi da nauči da gubi, da bude dostojanstven u porazu, da ne provocira kolege... Ne može on u Srbiji da izigrava Miloša Obilića, mora da zna da je stranac ovde i da tako treba da se ponaša. To govorim iz najbolje namere, jer sam u inostranstvu radio kao stranac, birao reči i pazio na svoje ponašanje.

Nenad Lalatović kaže da treba upotrebiti zdravu logiku kada je u pitanju njegov sukob sa Feđom Dudićem.

- Za svađu je potrebno dvoje, zare ne? Što bih ja imao bilo kakav motiv da se svađam sa njim. Pobedio sam, bio sam srećan, hteo sam da poletim od energije koju sam imao posle trijumfa zbog Vojvodine, jer smo bez četiri standardna fudbalera dobili jedan jaki i organizovani kragujevački Radnički u punom sastavu. I zašto bih ja onda trebalo da se svađam? Bila je to ključna utakmica za nas, jer da smo izgubili Radnički bi nam pobegao sedam bodova. I zato ta pobeda vredi šest, a ne tri boda. Žao mi je što se više nije pisalo o samoj utakmici, dobrim potezima fudbalera, lepim golovima, taktičkom nadmudrivanju dva trenera... Sve je to otišlo u drugi plan. Na stranu to, što sam Radnički u kratkom periodu dobio kao trener Vojvodine i Mladosti.

Smenjuje me 16 forumaša! Smešno! Vest da pojedini navijači Vojvodine zahtevaju ostavku pogodila je Nenada Lalatovića:

- Ne znam ko su ti ljudi. Rekli su mi da se na forumu oglasilo 16 ljudi. Ugasio sam telefon otkada se sve ono desilo, ne čitam medije, želim da se sklonim.... Ne želim da slušam tuđe komentare. Ne razumem i novinare da prenose nešto što se piše na forumu, da se ta informacija ne proveri... Miran sam, znam da mene navijači vole, i ja volim njih. Oni dobro znaju šta sve radim za Vojvodinu.

Tandem Radničkog 1923 - Slavko Perović i Feđa Dudić Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Imao je poruku Nenad Lalatović i za Radnički iz Kragujevca, upravu tog kluba, navijače i direktora Slavka Perovića.

- Volim Radnički, volim Kragujevac. Igrao sam tamo, bio trener. Malo ljudi zna da sam došao u Kragujevac posle smrti majke, u najtežim trenucima za klub, u velikoj besparici, spasio ih od ispadanja kroz baraž. Brzo se sve to zaboravilo. Slavko Perović i ja se ne čujemo duže vreme, jer su zaboravili da me pozovu na svečanost 100 godina kluba. Nikada me nije pozvao telefonom. A, on zna vrlo dobro, šta sam uradio za njega. Pozdravljam ga ovom prilikom, dobar je momak i dobar direktor, ali neke stvari neću da zaboravim. Kada je ceo stadion pevao protiv njega, spasio ga je Nenad Lalatović, a ne Feđa Dudić. Da je tada ispao iz lige, ugasio bi se kao direktor. Lako je sada biti trener u Kragujevcu, kad ima novca. I zato veliki pozdrav navijačima Radničkog 1923 i izvinjenje njima i upravi kluba. Nisam ja skočio na taj veliki klub, meni mnogo drag, već na trenera koji me je stalno provocirao - zaključio je Nenad Lalatović.

