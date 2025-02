Šta se dogodilo?

Svi su pomislili da je on igrač koji izlazi iz igre, međutim on se vratio na teren, a utakmica je nastavljena, a da Dalhaus nije napustio igralište.

- Mislim da je to što se dogodilo veoma specijalno. Fortuna je imala 12 čoveka na terenu. Izgleda da je to dozvoljeno i moguće. Nikada ne pričam sa sudijama i puštam ih da rade svoj posao, ali ne mogu da igraju sa 12 igrača. To je nezamislimo. Pitao sam četvrtog sudiju da li bi trebalo nešto da uradi. Ne možete igrati sa 12 ljudi, to stvarno ne mogu da razumem. Mislim da je ovo zaista skandalozno - poručio je posle utakmice Robin van Persi, trener Herenvena.